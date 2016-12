Natale a Genova: un'esplosione di eventi

15:13 -

Genova durante le festività natalizie è ancora più affascinante grazie alle tantissime iniziative tra cui l’esposizione dei presepi storici ed artistici, gli spettacoli piro-musicali, i mercatini, le botteghe storiche, i concerti e molti altri eventi. Tante anche le offerte di soggiorno.

EVENTI IN CITTÀ - Per chi non ha ancora pensato ai regali di Natale, il weekend del 13-15 dicembre offre moltissime proposte per lo shopping. Per chi ama i mercatini da non perdere è sicuramente il tradizionale Mercatino di S. Nicola, aperto fino al 23 dicembre in Piazza Piccapietra, dove tra doni di ogni tipo potrete gustare anche golosità dolci e salate, prodotti tipici e molto altro ancora; tante idee regalo originali anche al Museo Luzzati Xmas Artshop (fino al 6 gennaio 2014). Mentre per tutti coloro che desiderano vivere un’atmosfera natalizia nordica, il luogo adatto è sicuramente il Palasport della Fiera di Genova che, dal 13 al 22 dicembre, si trasforma nel Santa Claus Village di Rovaniemi con Natalidea.



Nove giorni di grandi atmosfere natalizie, di svago e di relax per tutta la famiglia. In chalet tipici dei paesaggi montani un’infinità di proposte dell’ artigianato nazionale ed etnico, abbigliamento, creazioni artistiche in ardesia e legno, prodotti enogastronomici e decorazioni natalizie.



ll weekend del 21 e 22 dicembre sarà invece all’insegna della tradizione. Sabato 21 dicembre, alle ore 16, l’appuntamento è con il Confeugo, l’antica tradizione cittadina che rievoca l’omaggio dell’Abate del Popolo al Doge con l’accensione del gran ceppo di alloro e affascinanti coreografie in costume. Sempre il 21 dicembre, alle 20, ci sarà il suggestivo spettacolo pirotecnico-musicale e le luci di ” Genova Accesa”, Piazza de Ferrari.



Dal 21 dicembre al 6 gennaio torna Circumnavigando, Festival Internazionale di Teatro e Circo Contemporaneo. L’evento si snoda tra le strade e le piazze della città ed è pronto ad affascinare e stupire bambini e adulti, in un’atmosfera ricca di suggestioni poetiche. A malincuore non riuscite a partecipare all’evento? Non vi preoccupate perché grazie alle collaborazioni con il Teatro della Tosse e l’Altrove, Piccolo Teatro della Maddalena, il festival tornerà quest’anno anche in teatro. Info: www.sarabanda-associazione.it