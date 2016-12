Modena: tutta la neve di Skipass

08:00 - La montagna segna la sua anteprima di stagione a Modena, con l'appuntamento ormai tradizionale al Salone del Turismo e degli Sport invernali Nissan Skipass, in programma a Modena Fiere dal 31 ottobre al 3 novembre, con le novità per la stagione invernale 2013/14.

Organizzato da studio Lobo in collaborazione con Modena Fiere, il Salone è la manifestazione di riferimento per gli operatori del turismo bianco e degli articoli sportivi, per gli sportmaker, le associazioni e le società sportive, ma soprattutto per gli appassionati della neve alla vigilia della stagione invernale, che a Modena trovano una panoramica di tutto ciò che di nuovo e di bello potranno godersi durante l'inverno. Sono presenti in fiera, infatti, le stazioni e i comprensori sciistici, gli hotel, le società di impianti, gli snowpark, i rifugi e i tour operator specializzati, italiani e stranieri, con il meglio dell’offerta turistica sulla neve. In primo piano, naturalmente anche i brand degli articoli sportivi, con tutte le novità per quanto riguarda sci, attacchi, scarponi, tavole, maschere, occhiali, abbigliamento e accessori: tutti ipertecnologici, sicuri, belli e perfino ecosostenibili. A disposizione dei visitatori ci sono 25mila metri quadrati di area espositiva che ospitano le proposte, le nuove tendenze e tutto ciò che può piacere a un pubblico di sportivi giovane e motivato.



Nissan Skipass rinnova l’area esterna e allestisce un vero villaggio di montagna dominato dalla mole della nuovissima Ski Area: oltre 1.600 metri quadrati di neve, la più grande pista da sci mai costruita in città, aperta al pubblico e all’interazione con le aziende. Demo, clinic, corsi gratuiti di sci e snowboard, miniescursioni con le ciaspole, gare ed esibizioni di telemark sono dedicati ai visitatori di tutte le età. La scenografia è fatta di rampe innevate e di grandi strutture che simulano l’ambiente montano, con piste da sci e per il pattinaggio sul ghiaccio, rail e boulder, aperte al pubblico di visitatori.



Il ricco programma di eventi e di incontri trasforma anche quest'anno la manifestazione in un vero happening, con gare, spettacoli e attività di animazione gratuite, ma anche con momenti di riflessione, convegni e conferenze stampa. Il calendario completo degli appuntamenti, le informazioni utili per la visita al Salone, le novità, le offerte e gli sconti praticati in fiera sono disponibili sul sito Internet www.skipass.it, oppure sull’App gratuita “Nissan Skipass”, scaricabile su Google play e App Store.