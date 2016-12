Milano rende omaggio al panettone

17:21 - Milano rende omaggio al suo dolce più tipico, sinonimo stesso di tradizione natalizia con due giorni di degustazioni gratuite, seminari e incontri. L'appuntamento è a Re Panettone 2013, in calendario per sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre presso lo Spazio A ex Ansaldo al numero 34 di via Bergognone, A confronto quaranta tra i migliori maestri pasticceri d’Italia.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Amici del Panettone con il patrocinio dell’Assessorato al Commercio, Attività produttive, Turismo, Marketing territoriale del Comune di Milano e dell’Assessorato al Turismo della Provincia di Milano.

Molti i produttori che aderiscono alla grande esposizione di panettoni artigianali, tra i quali è d’obbligo ricordare: Achille Zoia della Boutique del Dolce di Concorezzo (MB), Vincenzo Santoro della pasticceria Martesana di Milano, Andrea Busnelli figlio del mitico Teresio di Arluno (MI), Paolo Sacchetti della pasticceria Nuovo Mondo di Prato: c'è poi il Pasticciere dell’anno 2012, Mauro Morandin di Saint-Vincent, oltre a Luigi Biasetto di Padova, già campione del mondo di pasticceria, Sal De Riso di Tramonti (SA), Claudio Gatti di Tabiano (PR), Alfonso Pepe di S. Egidio Monte Albino (SA), Emanuele Lenti di Grottaglie (TA). Quest’anno sono anche presenti la Pasticceria agricola di Pietro Macellaro, realtà del Cilento (SA) che produce direttamente le sue materie prime, e la pasticceria Attilio Servi di Roma che presenta un inedito panettone al formaggio.



A Re Panettone 2013 i panettoni in mostra si possono acquistare al prezzo speciale di 20 euro anziché 25 euro o più al chilo, secondo i prezzi correnti delle pasticcerie.

“Torna un goloso appuntamento che rappresenta l’omaggio al dolce simbolo della nostra città e della nostra gastronomica” così l’assessore al Commercio, Attività produttive, Turismo, Marketing territoriale, Franco D’Alfonso. “Una delle ricette della tradizione milanese a essere insignita della Denominazione d’Origine Comunale a tutela della sua produzione e della sua peculiarità”.

Oltre alla mostra mercato la VI edizione di Re Panettone ospita un ricco programma di eventi e incontri, a cominciare dalla presentazione del saggio “Il panettone prima del panettone”, che racconta le origini del più amato dei dolci a cura della professoressa Antonella Campanini e di Stanislao Porzio, ideatore di Re Panettone. Domenica 1 dicembre alle ore 12.00 protagonista è "Il Panettone in Rosa": tre donne pasticciere, Grazia Mazzali, Anna Sartori e Carmen Vecchione, raccontano la loro personale esperienza nel mondo della pasticceria spesso declinato tutto al maschile. A seguire alle ore 14.00 “Come si fa un panettone” una lezione-show su come si prepara il dolce natalizio. Alle ore 15.00 “Incontro con Davide Comaschi”: il pasticciere milanese vincitore del World Chocolate Master 2013 si confronta con i suoi maestri Iginio Massari, Vincenzo e Vittorio Santoro. Spazio anche alla storia: viene infatti svelato il nesso tra la rivoluzione russa e la forma odierna del panettone.

Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito www.repanettone.it



Per scoprire come si produce il panettone, guarda il video tratto dall'archivio di Melaverde.