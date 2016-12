Milano: Lekker Market, cose belle del mondo

17:08 - Domenica 1 dicembre arriva a Milano l'edizione natalizia del Lekker Market, il luogo delle cose belle di tutto il mondo, da scoprire, toccare, ascoltare e gustare in una domenica speciale. Magico divertimento per tutta la famiglia con tanti workshop creativi per grandi e piccoli. L'appuntamento è dalle 12 alle 24 presso 117 Studios Milano, via Palladio 18 (MM3 Porta Romana).

Lekker Market è l'appuntamento per gli appassionati di moda, design e ricerca da vivere nel daytime o per una serata diversa dal solito, alla scoperta di tendenze e novità. La manifestazione si svolge nello splendido spazio dei 117 Studios, a due passi da Porta Romana: una location dinamica e moderna, da oltre 30 anni punto di riferimento e crocevia di artisti, fotografi, redattori, art director, stilisti, creativi; insomma, una vera fucina di bellezza con oltre 1200 metri quadri di superficie indoor e 300 mq di garden.



Dopo il grande successo dell'edizione di settembre, visitata da oltre 1800 persone, Lekker Market propone un appuntamento natalizio che punta a coinvolgere tutti i sensi: lo sguardo si appaga con le creazioni degli espositori fra moda, arte, artigianato, vintage e design: le orecchie sono coccolate dai suoni prodotti dagli “strumenti” più disparati; mentre il palato gioisce per le irresistibili delizie proposte dai giovani artisti della cucina.



Lo svago e il divertimento sono proposti a tutta la famiglia, grazie all'ingresso gratuito per i bambini sotto i 12 anni e ai momenti pensati apposta per i piccoli. Tra questi il workshop 'La Musica con quello che c'è', dove le parole d'ordine sono fantasia e creatività. Il musicista Enzo Beccia e Fiorenza Sasso coinvolgono i curiosi e gli appassionati di musica dagli 8 anni in su nella sfida di creare strumenti musicali con oggetti inediti e materiali di recupero, per improvvisare alla fine una vera e propria jam session!



Lekker Market è il luogo dove andare incontro al nuovo divertendosi, in cui parlare con i creatori di ogni oggetto per scoprirne l'origine e l'ispirazione accorciando ogni distanza: un vero mercato contemporaneo in cui si condividono e nascono le idee, magari per un regalo speciale. L'ingresso costa € 5 fino alle 21.00, ridotto € 4; gratuito per i bambini di età inferiore ai 12 anni, € 10 (con consumazione inclusa) nella fascia serale.



Il programma e tutte le informazioni sono sui siti: www.facebook.com/lekkermarket

www.lekkermarket.com

info@lekkermarket.com

info point t. 392 1989745