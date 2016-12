Milano e il Circo delle pulci

15:42 - Dal mercatino di Natale alle performance artistiche e agli spettacoli di giocoleria :il festival natalizio del Circo delle Pulci ricrea a Milano una dolce atmosfera natalizia in pieno stile retrò tra suggestioni, magia, musica, arte e giochi. Eventi per tutta la famiglia, animazioni per bambini, performance art, musica dal vivo e, naturalmente, l’imperdibile mercatino natalizio: l’appuntamento è per sabato 14 (dalle 18.00 alle 4.00 del mattino) e domenica 15 dicembre (dalle 12.00 a mezzanotte) presso il Palazzo del Ghiaccio di via Piranesi 14. Uno straordinario “Circo a 5 piazze”, dove, per un intero week-end, vivere l’atmosfera natalizia tra nani, ballerine, bande di paese, clown, giocolieri e gli altri protagonisti del più grande spettacolo del mondo. E alla sera, uno speciale dj set per divertirsi fino all’alba.

Perfetto incontro tra circo e luna park, capace di unire un’estetica vintage a un’atmosfera postmoderna, il Circo delle Pulci nasce traendo ispirazione dall'antica tradizione del "circo in strada" diffuso a Londra e New York tra l’Ottocento e il Novecento,. Qui in origine c'erano delle autentiche pulci ammaestrate e rinchiuse in una teca di vetro, che davano un vero mini spettacolo con i loro giochi. Lo show si è successivamente e progressivamente ingrandito, fino ad assicurarsi un seguito in continua crescita e trasformandosi in festival natalizio.



Il parterre ospita il cuore pulsante della manifestazione: qui si trovano il Carillon Stage, una vera giostra vecchio stile con tanto di cavalli danzanti, e il Main Stage, con show, dj set e musica live. Sempre qui si trova il mercatino natalizio promosso da Da Wanda, con circa 110 espositori presenti, specializzati nell’handmade, in cui trovare regali particolari e ricercati, con prezzi per tutte le tasche. Sempre nel parterre si trova la Food Court, ampia area dedicata al gusto: Healty Food, per l’occasione, propone un market di prodotti biologici e quattro food seller dalle ricette sane e gustose. Ci sono poi pizze acrobatiche e show-cooking in collaborazione con Food Genius Academy e altri guest chef che offrono ricette circensi ad hoc.

La Sala Rossa propone attività differenti a seconda dei momenti della giornata: dall’area dedicata al Casinò di Campione al Pin Up Show, all’intrattenimento di Retro Music. Per i bambini c'è il “Kids Corner” con erba e relax nella Sala Uovo Kids, dove si organizzano workshop e laboratori.

L’area terrazza è, invece, interamente dedicata alla “Performing Art”: nella Sala di Vetro pianisti solisti suonano, improvvisando, dentro l'installazione di arte contemporanea "Captivity", in cui le vibrazioni sono visualizzate sulle pareti di un cubo.



La Sala Savana fa riviere la tradizione del Natale Circense e ospita, sabato 14 dalle 22.00 alle 3.30, il Circo de Nuit, dove il bianco si perde nel fumo e le risate si perdono nel "noise" delle band e producer proposti dalla rassegna S/V/N/ (King Midas Sound, Dave Saved e Svengalisghost live).

Orari: Sabato 14 dalle 18.00 alle 4.00 e domenica 15 dicembre dalle 12.00 a mezzanotte. Biglietti e informazioni sul sito internet www.ilcircodellepulci.com/