Lucca Comics & Games 2013

15:53 - Prende il via giovedì 31 ottobre l'edizione 2013 di Lucca Comics & Games, il Festival internazionale dedicato al fumetto, al gioco e all’illustrazione. Gli appuntamenti si susseguono fino a domenica 3 novembre in un carnet ricchissimo di eventi, ospiti e spettacoli. Il claim di quest'anno, “Questione di stile”, dichiara a chiare lettere la centralità del tema della moda e del costuming, da tempo ben radicato nella manifestazione.

La grande mostra-mercato, distribuita su 25mila metri quadri di padiglioni situati nelle piazze e nelle vie del centro, oltre che in tre palazzi storici, auditorium e varie sale cinematografiche, mette in risalto le bellezze di una suggestiva città d’arte come Lucca, trasformata in scenografia davvero d'eccezione.



La kermesse, realizzata da Lucca Comics & Games Srl, insieme al Comune di Lucca, con il sostegno di altri enti cittadini come Provincia, Camera di Commercio e Fondazioni bancarie, propone quest'anno in primo piano la mostra “Dress Code”, realizzata in stretta collaborazione con la Fondazione Ferragamo, che si propone di indagare il rapporto fra moda e fumetto attraverso sette personaggi femminili, icone fashion, ma anche donne a tutto tondo, dal lavoro ai sentimenti: sono Wonder Woman (Diana Prince), la Donna Invisibile (Susan Storm), Catwoman (Selina Kyle), Valentina (Valentina Rosselli), Eva Kant, Satanik (Marny Bannister), Fujiko Mine (da Lupin III). La mostra è un’intrigante e originale “intrusione” nel look di sette tra le più amate eroine a fumetti: smessi i panni che le vedono impegnate in complesse e rischiose avventure, eccole con i loro vestiti, i loro accessori, in una parola il loro stile di donne a tre dimensioni.



L'AREA COMICS - offre grande spazio ai protagonisti della nona arte, con un rinnovato e ampliato padiglione in piazza San Martino, che ospita l’editoria a fumetti italiana. C'è poi la Comics Artists Area, una zona riservata in cui i disegnatori a fumetti possono entrare in contatto diretto con il proprio pubblico e crearsi nuovi fan. Ci sono poi l’Area Pro, che consente agli addetti ai lavori di incontrare i talenti del futuro e avere una zona dedicata ai contatti professionali, e la Self Area, il padiglione dedicato alle autoproduzioni in tutte le forme.

Nello spazio dedicato all'editoria a fumetti sono presenti marchi storici come Panini, Bonelli, Mondadori, Alastor, Astorina, Star Comics e, nel mondo dell’home video, Yamato e Dynit. Il fumetto d’autore internazionale è rappresentato da alcuni ospiti famosi, tra cui Hermann, al secolo Hermann Huppen, uno dei più grandi fumettisti viventi, Guy Delisle, uno dei nomi più acclamati del graphic journalism, e Terry Moore, grande esponente del fumetto indipendente americano.



L'AREA GAMES occupa in questa edizione circa 10.000 mq, e si avvale della presenza di grandi scrittori e di pilastri dell’illustrazione. L'edizione 2013, che raggiunge il traguardo del ventesimo compleanno, vede la presenza del mitico Grog, la celeberrima mascotte ideata da Roberto Giomi, rivista nel 2003 in chiave digitale da Marco Bianchini (autore tra gli altri di Tex e Mister No) e reinterpretata ora da Marco Soresina, artista e animatore 3D, Il gioco da tavolo, settore in espansione che quest’anno ha vissuto una tappa importante con la nascita del premio Gioco dell’Anno, è rappresentato tra gli altri, da Giochi Uniti, Asterion Press, Editrice Giochi, dV Giochi, Cranio Creations. Il settore del videogioco ha invece per protagonisti Sony, Nintendo e Ubisoft con i loro eventi speciali. Naturalmente le principali case editrici portano a Lucca le ultime novità fantasy e di fantascienza.



L'AREA JUNIOR celebra i 500 anni delle Mura di Lucca, utilizzando il muro e la sua simbologia come filo conduttore delle molte attività in programma. Per i ragazzi c'è un ricco calendario di laboratori, incontri, letture, spettacoli teatrali e giochi nelle quattro aree interattive del padiglione: l'Area Incontri, l'Area Laboratori, l'Area Gioco e l'Area Teatro.

Il "palco" di Lucca Comics & Games si conferma area di grande richiamo: sono in arrivo grandi ospiti, cover band, cosplay, per il più puro degli spettacoli e per un assoluto divertimento.

Per conoscere il programma dettagliato e tutti gli appuntamenti, visitare il sito Internet www.luccacomicsandgames.com



Lucca Comics & Games

Apertura Padiglioni e Mostre da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre

Dalle ore 9.00 alle 19.00

Biglietti Interi 15 Euro - Ridotti 13.00 Euro