Livigno: un Natale ricco di eventi

12:36 - Livigno, il piccolo Tibet nel cuore delle Alpi, durante il Natale si veste a festa e diventa ancora più suggestivo grazie ai mille eventi che rallegrano il suo centro con fiaccolate, musica e balli, antiche tradizioni e celebrazioni religiose. Un Natale magico e ricco di suggestioni.

EVENTI NATALIZI PER TUTTI I GUSTI - Il Natale di Livigno parte sulle note del, che festeggia con due concerti alla Chiesa di Santa Maria Nascente il. Quest'anno laviene celebrata alle orepresso Plaza Placheda. E per i più golosi, nelle giornate del 22, 23, 26, 29 e 30 dicembre e del 2, 3, 5 gennaio, in via Sant'Antonio, è allestitocon la rappresentazione di scene di un tempo.Amate i parchi giochi sulla neve?Tenetevi liberi per domenicaperché si inaugura il nuov, il parco giochi realizzato interamente con strutture di neve. Alle ore 14.30 è previsto il saluto del Sindaco di Livigno, Damiano Bormolini, e a seguire intrattenimento musicale con Radio Number One, animazione per i più piccoli e una merenda a base di vin brulè e frittelle di mele a cura del Gruppo Folk.Mentre la tradizione delrivive il, dalle ore 20.30 presso il Plazal da li Skola, dove verranno rappresentati anche gli. Avete voglia di ballare sulle dolci note di brani musicali natalizi? Bene, l'evento che fa per voi è il, che vivrà il suo clou neldelin Piazza del Comune dalle ore 17.E poi tutti in pista per ledi fine anno, si inizia a Santo Stefano con quella al Costaccia prevista nel tardo pomeriggio, il 30 dicembre è la volta dello show dei maestri della Scuola Sci Centrale al Campo Scuola 23 alle ore 21 e si conclude l'anno con la fiaccolata dei maestri il 31 dicembre alle ore 17.30 al Campo Scuola 23 in via Plan a cui seguirà il falò con il brindisi a base di vin brulè.Gli eventi in programma per il Natale di Livigno si concludono il 4 gennaio con ilpronto a salutare il nuovo anno insieme al Coro Monte Peller di Cles. L'appuntamento canoro è in programma alle ore 20.30 presso il Cinema Cinelux. Un appunto utile: per chi proviene dalla Valtellina e dall'Engadina, è aperto il Passo della Forcola con obbligo di pneumatici da neve o catene a bordo.