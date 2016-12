Lago di Como: sapori di eccellenza al Simposio del Gusto

17:23 - Una settimana di eccellenze gastronomiche che culmina nel weekend con un mercatino dei sapori, aperto al pubblico con ingresso gratuito: siamo al "Simposio del gusto" ospitato presso il CastaDiva Resort & SPA. Nel resort di Blevio, sul Lago di Como, dopo il successo della scorsa edizione, i grandi Chef protagonisti della buona tavola tornano ad alternarsi in cucina per offrire agli ospiti, ma anche ai visitatori esterni, un importante calendario di cene di eccellenza culinaria.

Il simposio consiste in una intera settimana dedicata a Chef d’eccellenza italiani e internazionali selezionati per le loro peculiarità e la loro capacità di interpretare il cibo. Le serate sono aperte non solo ai clienti dell’albergo ma anche al pubblico esterno. L’edizione 2013 culmina uno speciale premio, a cura di una giuria costituita da giornalisti e personalità del mondo eno-gastronomico italiano ed internazionale. Ogni giorno, fino a lunedì 16 dicembre, alle ore 18 viene presentato e premiato uno degli Chef protagonisti: alle 18.30 ha luogo un aperitivo in sua compagnia e alle 20.00 si svolge la cena di gala presso il ristorante Orangerie, con menù a cura dello Chef premiato.



La novità della seconda edizione della prestigiosa rassegna è un interessante “mercatino” eno-gastronomico dedicato ai prodotti italiani e locali d’eccellenza: tra questi ricordiamo i vini del Consorzio dei vini della Valtellina e del Consorzio dei vini del lago di Como, il “Toc”, specialità tipica lariana secondo la tradizione dello chalet da Gabriele di Bellagio, i salumi e i formaggi "km 0", prodotti da Marco D’Oggiono e dal caseificio Damiano, la frutta secca di alta qualità di Ventura, l'olio Cinciano, i prodotti del Birrificio Artigianale Lombardo. Accanto a queste eccellenze, sono presenti alcune postazioni dedicate allo street food, sempre di altissima qualità. Lo scopo è quello di promuovere i prodotti locali e italiani non solo su territorio nazionale ma a livello internazionale.

Il mercatino è aperto liberamente al pubblico, a ristoratori ed operatori del settore durante il fine settimana (acquisti e consumazioni a pagamento), da venerdì 13 a domenica 15 dicembre.



La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Blevio, Unione dei Comuni “Lario e Monti”, Comune di Como e Provincia Como. Per conoscere il programma completo della manifestazione, sito internet www.simposiodelgusto.com.