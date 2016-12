L'inverno è magico a Gardaland

07:00 - Gardaland, il parco divertimenti di Castelnuovo del Garda si veste del fascino del Natale: fino al prossimo 6 gennaio il Magic Winter veste giardini e attrazioni di atmosfere da fiaba con decori scintillanti, luminarie e alberi di Natale tra cui un grande abete alto ben 30 metri che domina la piazza Valle dei Re.I bambini in visita incontrano personaggi magici, tra cui naturalmente Babbo Natale in persona, pronto ad ascoltare i desideri e a ricevere le loro letterine. Il parco è aperto nel fine settimana 14 - 15 dicembre e poi ininterrottamente dal 21 dicembre al 6 gennaio dalle 10.00 alle 18.00. Cancelli chiusi, invece, il 25 dicembre e il 1 gennaio.

Gardaland Magic Winter, che prevede l’apertura parziale del Parco, è l’occasione per scatenarsi tra molte attività, a partire dalla nuovissima pista da Go Kart, il primo circuito dedicato ai kart elettrici su una pavimentazione che simula la guida sulla neve. Ci sono poi la pista di pattinaggio sotto il Grande Albero di Natale e, per i più piccoli, i Baby Gommoni per discese mozzafiato e il Truccabimbi, per sfoggiare sul viso vere e proprie opere d’arte. Per passeggiare tra le bellezze invernali del parco… senza muovere un passo, c'è la Carrozza del Natale trainata da maestosi cavalli e per scoprire le meraviglie che si possono creare sfruttando il ghiaccio, lo scultore Andrea Gaspari si mette al lavoro armato di motosega e scalpello nei giorni 15, 22, 26, 27, 28, 29 dicembre e 4 e 5 gennaio per creare orsetti, alberelli, trenini e magici castelli… tutti gelidi.



Tra gli spettacoli segnaliamo le performance di Alberto Nava, campione di sculture con i palloncini, di Pass Pass, il clown fantasista reso famoso dalla trasmissione di Canale 5 "Italia's Got Talent"; da non perdere lo spettacolo Magico Natale nel Gardaland Theatre. Per chiudere in bellezza ci sono la Winter Parade, la suggestiva parata in cui i personaggi del Natale di Gardaland sfilano tra miriadi di luci, e lluminatale, la cerimonia che saluta gli ospiti in piazza Valle dei Re, intorno al Grande Albero di Natale tra luci e magici balletti sul ghiaccio. Naturalmente c'è anche lo show della stagione 2013: Madagascar Live! It’s Circus Time, in cui le stelle del celebre cartone animato della DreamWorks Animation, si esibiscono dal vivo nel Teatro Tenda.

La magia continua anche a Gardaland Sea Life Aquarium, l’Acquario adiacente al Parco, nel quale si trova un fantastico albero natalizio sottomarino. Due graziose fatine, abbigliate con fluttuanti costumi, si esibiscono in incantevoli danze subacquee ed eleganti volteggi marini nei giorni 5 e il 22 dicembre e successivamente il 6 gennaio, alle ore 17.00. Inoltre, tutti i giorni di apertura dell’Acquario, alle 12.00 e alle 15.00, la stanza delle vasche interattivediventa teatro della storia “Polpo Natale”.



L’orario di apertura del Parco, durante Gardaland Magic Winter, è dalle 10.00 alle 18.00. Il costo del biglietto, che comprende anche l’ingresso a Gardaland Sea Life Aquarium, è di € 23,00 (intero) e di € 20,00 (ridotto). Tariffe scontate se si acquista l'ingresso online dal sito www.gardaland.it, a € 22,00 per l’ intero e €19,00 per il ridott. Se si sceglie con almeno 7 giorni di anticipo la data della visita, il biglietto costa € 16,00.