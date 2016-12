In Transilvania sulle tracce del Conte Dracula

08:00 - Cosa c’è di più emozionante, per vivere l’atmosfera di Halloween, che trascorrere un fine settimana proprio in Transilvania nel Castello di Dracula? Si chiama Bran ed è una fortezza medioevale che risale al 1200: per le sue caratteristiche incute un certo timore: chi la osserva deve guardarla dal basso verso l’alto. Si erge infatti, come tutti i castelli che popolano i nostri incubi fin da bambini, sulla sommità di un colle e le sue mura e i suoi pinnacoli sembrano prendere forma dalla roccia che lo sorregge.

Così se lo immaginava l’irlandese Bram Stoker, quando scrisse “Dracula” ed essendosi ispirato proprio a Vlad III Principe della Valacchia, tutto sembra condurre proprio al Castello di Bran. Per poter accogliere il maggior numero possibile di ospiti, e quindi aver ancora più soddisfazione, il Conte Dracula ha organizzato quest'anno il suo banchetto per sabato 2 novembre, concedendo uno strappo alla regola del calendario, che quest'anno fa cadere la notte delle streghe di giovedì. Chi vorrà così avrà tutto il tempo di volare a Bucarest e dedicare qualche giorno alla visita della Romania.



Nella capitale vale la pena fare un bel giro nel centro storico, per visitare il Palazzo del Parlamento e il Museo del Villaggio. Quest’ultimo è immerso nel verde del parco Herastrau, sulla riva dell'omonimo lago, si compone di più di 350 costruzioni tradizionali di tutte le regioni del Paese e contiene più di 100.000 oggetti domestici originali: riesce così a ricostruire la vita contadina della Romania tra il Seicento e gli inizi del Novecento. Il viaggio può poi continuare alla scoperta di una terra affascinante e piena di contrasti: una tappa merita Brasov, per la splendida Piazza del Consiglio, la Chiesa Nera con la mostra permanente dei tappetti orientali e Tampa un belvedere accessibile con la funivia per godere il paesaggio urbano. Sibiu è l’altra città di origine sassone risalente al 200-300 d.c.; merita una visita il centro storico con la Piazza Grande, la Piazza Piccola e la Piazza Huet, il Museo Brukenthal, il Museo del Villaggio “Astra”. Chi ha piu’ tempo a disposizione potrebbe visitare anche Sighisoara dove, oltre al centro storico patrimonio dell’UNESCO con la Torre dell’Orologio, è possibile sostare nella casa natia del Conte Dracula, oggi ristorante a tema

.

Il Castello di Bran il 2 novembre apre le sue porte alle ore 19.00 per una serata che si protrae fino all’una di notte. Il Conte accompagnerà i suoi ospiti nel tour notturno presso le sue camere e allestirà il ricevimento con shot di vodka nera nelle Carceri del Castello e bicchieri di vino rosso (ma sarà davvero vino, tra tutti quei denti aguzzi?) nel cortile interno. Le fate del male, le cosiddette Iele nella mitologia rumena, intratterranno gli ospiti riscaldando l’atmosfera con i loro balli. Per gli amanti della cinematografia dell’Horror (dalle 19.30 alle 21.30) ci sarà la possibilità di assistere alla proiezione del film scelto dal Conte per l’occasione: “Nosferatu il vampiro” (1922) nel gazebo allestito nel Parco Reale del Castello. Al termine partirà’ la festa di Halloween dove il travestimento, neanche a dirlo, sarà obbligatorio e lasciato alla fantasia dei singoli partecipanti. Per informazioni sulla Romania e i suoi eventi www.romania.it email office@romania.it