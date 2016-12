In Alto Adige inizia la "stagione dei mercatini di Natale"

17:20 - Anche quest’anno in Alto Adige il 29 novembre inizia la “stagione dei mercatini di Natale”. Se anche voi siete degli appassionati di oggetti tradizionali, presepi, addobbi natalizi, vin brulè e ogni tipo di dolcetto tra cui Zelten con canditi e strudel di mele, dirigete i vostri passi verso la bella regione e scegliete quale mercatino preferite tra quelli di Bolzano, Brunico, Merano, Vipiteno e Bressanone.

ARTIGIANATO, DOLCETTI E CONCERTI GOSPEL - Tra tutti i mercatini dell’Alto Adige sicuramente il più famoso e conosciuto è quello di Bolzano. Il Mercatino di Natale si trova nella centralissima piazza Walther. Preparatevi alle luci delle casette, ai suoni dei canti natalizi e a profumi deliziosi di dolci, legno di montagna, cannella e spezie. Ora, inebriati per benino di questa fantastica atmosfera, date un’occhiata ai mille oggetti proposti dalle bancarelle. Ci sono capi in feltro, presepi in legno, palline dai colori più svariati e tanto altro ancora. Orario di apertura dal 29 novembre 2013 al 6 gennaio 2014: lunedì - venerdì: ore 10.00 - 19.00; sabato: ore 9.00 - 20.00; domenica: ore 9.00 - 19.00; chiuso il 24 e 25 dicembre 2013; 31 dicembre: ore 10.00 - 18.00; 1 gennaio: ore 12.00 - 19.00.



Il mercatino di Bressanone, in piazza Duomo fino al 6 gennaio 2014, propone: oggetti di vetro e ceramica; sculture in legno, candele e molto altro. Preparatevi anche a gustare eventi carini quali concerti all’aperto, canti d’Avvento sfilate, dimostrazioni di ricette tipiche e tante altre iniziative come le passeggiate in carrozza per la città. Quest’anno il tema del mercatino di Bressanone è la "Città dei presepi". Orari: da lunedì a sabato, dalle ore 10.00 alle ore 19.30, domenica e giorni festivi: dalle ore 09.30 alle ore 19.00.