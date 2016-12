Halloween made in Italy: dove trascorrerlo

15:00 -

Anche quest’anno è arrivato il tempo dell' Halloween made in Italy. Se anche voi siete tra quelli che non sanno proprio dove trascorrere la notte più paurosa dell’anno, ecco a voi qualche appunto utile su i più bei posti italiani dove vivere un’indimenticabile e tremendamente divertente Halloween.

TRA MARE, CITTA', DOLCETTI E SCHERZETTI – Il vostro Halloween sarà con figli a carico? Bene, il vostro posto ideale è sicuramente Gardaland con il suo evento Magic Halloween, il tradizionale evento autunnale che per tutto il lungo ponte di Ognissanti, dal 31 ottobre al 3 novembre, porterà nel Parco il brivido della festa più paurosa dell’anno con l’Halloween Party, una fantastica festa che, dalle 19.30 alle 22.00, animerà la piazza Valle dei Re richiamando da ogni dove zombie, fantasmi, fattucchiere e mostri di ogni genere, incredibili creature di Halloween che danzeranno nella notte di Gardaland grazie ad uno speciale DJ set accompagnato dalle coinvolgenti coreografie di 15 affascinanti ballerine.



Per tutti gli amanti della caccia al tesoro La Francesca Resort di Bonassola, propone invece una versione tutta dolcetti e streghe del tradizionale gioco. La caccia al tesoro stile Halloween si terrà nel Parco delle Cinque Terre. Inoltre giovedì primo novembre, per grandi e piccini, in dono una cioccolata calda con dolci ispirati alla tradizione al baretto del Resort La Francesca. Al mare preferite la campagna toscana? Bene, il Montebelli Agriturismo e Country Hotel di Caldana, in provincia di Grosseto, dedica il lungo fine settimana dal 31 ottobre al 3 novembre 2013 ai bambini, proponendo una serie di attività a tema tra creatività e terrore!



Il sabato mattina ci si dedica al tradizionale Pumpkin Carving, l’arte di tagliare e intagliare le zucche per conferire alle cucurbitacee il tipico aspetto “da brivido”, mentre nel pomeriggio a o partire dalle 15 si svolge il Party di Halloween vero e proprio, riservato ai piccoli dai 4 anni in su. A Firenze, invece, il Be ONE Art and Luxury Home, nella notte di Halloween invita i propri ospiti a scoprire il lato dark-chic della città. Prima di tuffarsi nella notte viene servito in camera un cocktail “dark” a base di frutti di bosco come more e mirtilli, accompagnato da stuzzichini in total black.. da veri vampiri!. Sempre rimanendo in Toscana a Monsummano Terme, che fu residenza di campagna del poeta toscano Giuseppe Giusti, la villa ottocentesca Grotta Giusti propone per tutti coloro che vogliono trascorrere un Halloween in mostruoso relax, bagni di vapore benefico e detossinante, cui s’aggiungono idromassaggi termali e trattamenti di medicina estetica.

