Golosaria: Milano si accende di sapori

14:31 - Milano per un fine settimana diventa capitale dei sapori con Golosaria, l'appuntamento ormai tradizionale con il gusto italiano e con l'alto artigianato enogastronomico giunto all'ottava edizione. La kermesse del gusto sceglie il quartiere del design e della moda come location e attende i golosi d'Italia da sabato 16 a lunedì 18 novembre a Superstudio Piu' di via Tortona 27.

La kermesse, ideata da Paolo Massobrio e concepita da Club di Papillon, in collaborazione con Comunica Events e AmmiroY2K, si articola quest'anno su circa 8mila metri quadrati, tra grandi loft bianchi e pieni di luce modulati secondo criteri espositivi dinamici e in comunicazione con le aree esterne. La sede è molto più ampia rispetto alle precedenti edizioni, con una forte impronta fashion e in piena sintonia con la Milano che ama stili di vita all'insegna del buon vivere. Le macro aree tematiche in cui è articolata la manifestazione sono sette: Food, Top Wine, Agora', Show Cooking, Temporary Store, Lounge Lombardia, Garden. In primo piano le due aree principali della manifestazione: Food, dedicata ai 140 migliori artigiani del gusto provenienti da tutta Italia e selezionati dal Golosario 2014, e il salone Top Wine, che ospita invece i 100 migliori produttori premiati da Paolo Massobrio e Marco Gatti in questi ultimi undici anni.



Il programma di incontri, talk e spettacoli è molto ricco: nella Agorà della manifestazione tornano come di consueto le premiazioni dedicate ai migliori locali d’Italia del Golosario 2014, il best seller di 1000 pagine dedicato alle cose buone dello Stivale, i premi ai vini Top Hundred, la presentazione dei libri firmati da Papillon tra cui Adesso e la 22° edizione della GuidaCriticaGolosa ai ristoranti di Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Piacentino Liguria e Costa Azzurra. Molto vivace è anche lo spazio di Golosaria open air con il Garden del Superstudio Più dedicato alla griglia e al girarrosto.

Oltre venti e tutti a ingresso libero sono gli Show Cooking, in partnership con De'Longhi Kenwood Braun e pentole Berndes, dedicati a i più vari temi legati all'attualità alimentare. Ci sono anche i Temporary Store dei marchi del made in Italy e la Lounge Lombardia, ospitata nel Dada Cafè che propone i piatti della tradizione rivisitati in chiave contemporanea. Segnaliamo poi i seminari sul tè curati dalla Teiera Eclettica e i racconti "meditati" a cura del Club Amici del Toscano.



“Il bello di Golosaria – soprattutto quest'anno – dichiara Paolo Massobrio – è il debutto di tante novità alimentari, dalla birra agricola, ai magnifici dolci italiani ai prodotti salutistici. Golosaria, che ha il patrocinio di Expo 2015, si colloca come un evento di avvicinamento al grande appuntamento, mostrando una incredibile dinamicità del settore alimentare italiano, che sceglie questo appuntamento per testare le novità. Qui davvero si può vedere l'Italia che fa l'Italia”.

Per accedere a Golosaria occorre SCARICARE l’INVITO dal sito www.golosaria.it



Golosaria Milano Superstudio Più Milano, via Tortona, 27

Sabato ore 14 - 23.00 | domenica ore 10.00 - 20.30 | lunedì ore 10 – 17