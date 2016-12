12:33 - La Festa del Torrone di Cremona, presente in città dal 16 al 24 novembre, quest’anno propone tantissimi nuovi appuntamenti. Tema di quest’anno: “Il respiro del violino”, ideato per celebrare la “Cremona Liutaia” iscritta nella Lista UNESCO del Patrimonio Immateriale dell'Umanità. Ad aprire l’evento uno degli appuntamenti più attesi: il Palio del Torrone tra le città lombarde. Una sfida per unire l’intera regione Lombarda attorno alla rievocazione di un importante evento storico: il fidanzamento di Bianca Maria Visconti con Francesco Sforza nel 1430. A completare il clima di festa e golosità: appuntamenti culturali, incontri, degustazioni e spettacoli.

A CREMONA, TRA TORRONI E VIOLINI - L’arte cremonese per eccellenza, la liuteria sarà la regina incontrastata dei nove giorni della festa, e verrà celebrata in molte iniziative, spettacoli, mostre, concorsi, performance ed incontri ideati per “assaggiare” e sperimentare questa nobile arte in tutte le sue sfumature. E per chi vuole approfondire ancora di più tutta la bellezza di questo strumento, da non dimenticare è l'apertura del nuovo Museo del Violino, che ha dato una nuova ed affascinante casa al “figlio prediletto” della città.



Inoltre per conoscere ancora di più la città e tutte le sue più importanti tradizioni, verranno organizzati percorsi e itinerari ad hoc, un vero e proprio viaggio nella Cremona liutaia, in cui i visitatori saranno accompagnati da una guida turistica per svelare e vivere momenti di storia cittadina, curiosità e leggende. Infine, sarà celebrata la musica in ogni sua forma, a partire dalle audizioni di Stradivari, alle mostre d'arte pittorica e scultorea attraverso l'esposizione di opere d'arte elaborate da diversi artisti contemporanei, ma anche tanti altri appuntamenti di intrattenimento che omaggeranno in primis la Liuteria, il bicentenario della nascita di Verdi nonché la musica in generale.



UNO DEGLI APPUNTAMENTI PIU’ ATTESI - Il Palio del Torrone rievocherà un importante evento storico, ossia il fidanzamento di Bianca Maria Visconti con Francesco Sforza nel 1430. In questa occasione il padre di Bianca Maria, Filippo Maria Visconti, offrì allo Sforza la città di Cremona ed altre terre come anticipo sulla dote di nozze in cambio dei suoi servigi. L’evento farà vivere una particolare sfida ossia una gara di tiro con l’arco dove arcieri provetti (ognuno incaricato di rappresentare una delle città partecipanti: Bergamo, Brescia, la stessa Cremona, Lecco, Lodi e Pavia) si sfideranno, mostrando capacità balistica e attaccamento alla città d'origine.



Ad aprire la manifestazione un corteo storico composto da dame, musici, sbandieratori e cavalieri che precederanno gli arcieri che sfileranno accompagnati da una dama che avrà in mano lo stemma del comune lombardo che rappresenta. A seguire un vero momento di sport, dalle ore 15.45, presso la Loggia dei Militi in Piazza del Comune, in cui gli arcieri si sfideranno tramite varie volée di tiro.



Al termine della prova d’abilità, il vincitore verrà accompagnato in trionfo da un corteo, che andrà da Piazza del Comune per arrivare sino a Piazza Marconi alle ore 18.00, composto da figuranti dell’Associazione Dama Vivente di Castelvetro e dalla cittadina di Cavriana (MN), scenario di una famosa e articolata leggenda relativa a una capra d’oro ritrovata tra le rovine del castello e divenuta poi motivo ispiratore per un palio del tutto analogo a quello in programma a Cremona. All'atto della premiazione, che avverrà per mano di Bianca Maria Visconti sul Palco di Piazza Marconi alle ore 18.00, farà la propria comparsa sulla piazza uno spettacolo di sbandieratori e giochi di fuoco che celebreranno il vincitore e, con lui, la città vincitrice.