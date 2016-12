Dove sciare: tutte le piste aperte nel weekend del 30 novembre

17:38 - Avete voglia di trascorrere qualche giorno in montagna tra sci e scarponi ma non sapete quali piste sono aperte questo weekend? Bene, ecco a voi un elenco utile delle località montane italiane che aprono i loro impianti dal 30 novembre al 1 dicembre. A voi la scelta della vostra neve preferita!

DALLA LOMBARDIA AL TRENTINO CON INDOSSO SCI E SCARPONI – Sabato prossimo aprono le piste del Tonale mentre a Pontedilegno (Bs), la stagione invernale 2013/14 è già cominciata da sabato 19 ottobre quando è stata riaperta la pista Presena destra, una “rossa” lunga un chilometro che si snoda da 3.016 mt a 2.738 mt di quota. Gli impianti del ghiacciaio saranno in funzione dalle 8 alle 15, lo skipass giornaliero costa € 27 che diventano € 24 per i ragazzi (fino a 14 anni di età). Anche Livigno, meta tra le più prestigiose della Valtellina, apre le sue piste in data 30 novembre. Mentre nella zona della piana centrale e in Teola sono già attivi i 5 km della pista di fondo.



Inoltre, il 30 novembre, saranno aperti anche gli impianti del Tonale, di Montecampione e dell’Aprica . In Alta Valcamonica, infatti, nel comprensorio dell'Adamello Ski, le abbondanti precipitazioni non solo hanno permesso di aprire le sei piste del Presena, Paradiso compresa ma, da sabato prossimo, anche le quattordici piste del Tonale. Per chi ama sciare in Piemonte deve sapere che: da sabato 30 novembre la Via Lattea riaprirà gli impianti che verranno chiusi in settimana e riaperti definitivamente a partire da venerdì 7 dicembre. Per questo primo weekend di sci lo skipass sarà al prezzo promozionale di 25 euro! Alla Via Lattea preferite la Riserva Bianca Limone? Non vi preoccupate, anche quest’ultima dà il via alla stagione sciistica 2013/2104 da sabato 30 novembre.

Simile la situazione sciistica in Valle d’Aosta che vede riaprire, sempre dal 30 novembre, le seguenti piste: Pila, Breuil Cervinia Valturnenche, Monte Rosa, a Breuil-Cervinia e a La Thuile che per l’occasione offre giornate di sci a prezzi low cost! L’apertura parziale del comprensorio, infatti, non solo permette di sciare su un manto nevoso in condizioni ottimali, ma offre anche il vantaggio di usufruire di tariffe promozionali (giornaliero a € 20,00). In questo primo weekend di neve, a La Thuile gli impianti attivi saranno la Telecabina DMC, le Seggiovie Chaz Dura Express e Chalet Express e le Sciovie Piloni e Gran Testa, che permetteranno di scendere sulle piste 9-Chaz Dura, 10-Gran Testa, 11-Boulevard, 12-Piloni, 14-Terres Noires, 15-Chalet, 20-Promenade.



Inoltre le valli del Monte Rosa, Val d’Ayas e Valle di Gressoney, ripropongono l’iniziativa Sciare Gratis che prevede lo skipass gratuito per soggiorni di almeno quattro notti ( sei notti per il periodo di gennaio ) in strutture ricettive aderenti all’iniziativa nei periodi dal 9 al 25 dicembre 2013, dal 7 al 24 gennaio e dal 23 marzo al 21 aprile 2014. Infine in Trentino, sempre in data 30 novembre, riapriranno gli altri impianti del Faloria, con accesso da Rio Gere e Pian de ra Bigontina, e le seggiovie delle Cinque Torri. Mentre il 5 e 6 dicembre, per il ponte festivo di sant'Ambrogio e dell'Immacolata, toccherà all'area del Cristallo e al comprensorio della Tofana. Prima di Natale, per il 21 dicembre, apriranno gli impianti del Lagazuoi, del passo Giau, di Mietres.



Inoltre dal 30 novembre al 24 dicembre è possibile usufruire della promozione Dolomiti SuperskiPremière che consiste in un soggiorno di 4 giorni al prezzo di 3; 4 giorni di skipass (Val di Fassa/Carezza, Trevalli o Dolomiti Superski) al prezzo di 3 e 4 lezioni private di sci/snowboard al prezzo di 3. Per chi, poi vuole trattenersi per 8 giorni, 2 sono in omaggio! La data dell’ultimo pernottamento possibile è il 23 dicembre 2013, mentre l’ultimo giorno di validità dello skipass è il 24 dicembre 2013. L’offerta è valida presso tutti gli esercizi aderenti alla promozione.