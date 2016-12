Dolcemente Pisa e le golosità della tradizione

15:24 - A Pisa, dal 9 al 10 novembre, sono di scena i dolci della tradizione italiana con la kermesse culturale-gastronomica: Dolcemente. Gli ingredienti principali di questa ottava edizione sono: la cioccolata e la cucina low cost. Un mare di dolcezza da assaporare presso la stazione Leopolda di Pisa.

TRA DOLCI, RICETTE E CORSI DI CUCINA - La manifestazione dolciaria è un vero e proprio tripudio di torte, pasticcini, biscotti ma anche di laboratori, degustazioni e dimostrazioni sul mondo dei dolci. Novità di quest'anno è poi la sfida ExtraDolcemente che vede 100 foodblogger impegnate a preparare ricette dolciarie a base di olio extravergine d'oliva. Le ricette che saranno valutate tra le più equilibrate e innovative verranno presentate il 10 novembre alle 17.30, durante l’incontro che vede come protagonisti lo chef patissier dell'Enoteca Pinchiorri, Luca Lacalamita e il maestro d'olio, Fausto Borella. In programma anche un corso di fotografia tenuto dalla fotografa food Laura Adani e diversi corsi di Cake Design. Tra le novità di questa edizione anche la presentazione, il 9 novembre alle 12 presso la gelateria naturale de' Coltelli, del gelato al mosto d'uva. Chiude la kermesse, alle 18.30, l’appuntamento con Luca Pappagallo curatore del libro ''Ricette Low Cost.

Orari di apertura: h 11.00 – 20.00; costo del biglietto: intero 3 Euro; ingresso gratuito per i più piccoli (fino a 12 anni); biglietto Andy Warhol 10 Euro, acquistabile solo alla Leopolda (comprendente l’ingresso a Dolcemente e alla mostra Andy Warhol. Una storia americana allestita presso Palazzo Blu). Per ulteriori informazioni: www.dolcementepisa.it E per mettere un pò di dolcezza in casa vostra, ecco il video tratto dall'archivio di Cotto e mangiato