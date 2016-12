Crete Senesi: a tu per tu con il tartufo

18:03 - L'autunno nelle Crete Senesi, la regione di colline a poca distanza da Siena, regala itinerari all'insegna di sapori prelibati, alla scoperta di molte eccellenze gastronomiche: nei due weekend 9-10 e il 16-17 novembre si rinnova a San Giovanni d'Asso (SI) la Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi, giunta alla sua ventottesima edizione.

La manifestazione, organizzata dal Comune di San Giovanni d'Asso in collaborazione con l'Associazione Tartufai Senesi, propone numerose iniziative all'insegna del gusto, ma anche della cultura. Protagonista è sempre lui, il tuber magnatum pico, come si conviene al suo rango di vero diamante della cucina. Dopo la cerimonia e il convegno inaugurale della Mostra Mercato nella Sala del Camino del Castello, dedicato alla Legge Quadro sulla regolamentazione del mondo del tartufo (con la partecipazione tra gli altri del Presidente della Commissione Agricoltura della Camera Luca Sani) lo spazio è tutto per le degustazioni nel Bussino del Gusto. Qui i visitatori sono accompagnati, nelle giornate di sabato 9 e sabato 16 in un tour alla scoperta dei prodotti tipici del territorio direttamente nelle aziende produttrici (prenotazione obbligatoria, max 15 posti). Tra le degustazioni, segnaliamo anche quelle di sabato 9 e domenica 10 dedicate ai pecorini senesi, proposti in abbinamento con i vini del Corsorzio Orcia DOC nell'ambito del “Premio Sapori Senesi – XVI edizione”, con il contributo del Consorzio Agrario Provinciale di Siena.



Domenica 10 si gode invece l'insolito abbinamento di distillati e gelato artigianale al tartufo, mentre sabato 16 il tartufo sposa caffè e cioccolato. Le degustazioni sono gratuite, con prenotazione obbligatoria.

Confermato anche il consueto appuntamento con i tartufai dell'Associazione Tartufai Senesi, che nelle giornate del sabato accompagnano, su prenotazione, gli appassionati in una ricerca guidata del “Diamante delle Crete” nell'area del Mabbione, in compagnia dei loro cani.



A partire dalle ore 18 c'è l'apericena per le strade del Borgo di San Giovanni d'Asso con prodotti tipici del territorio e tanta buona musica, mentre i ristoranti del territorio comunale che aderiscono all'iniziativa “Novembre a Tavola” propongono degustazioni di piatti al tartufo, disponibili anche negli stand gastronomici della Pro Loco di San Giovanni d'Asso e dell'Associazione Tartufai Senesi. La domenica, poi, non può mancare la visita alla Mostra Mercato, con botteghe d'arte, di artigianato locale e prodotti tipici del territorio; lungo il percorso si assiste ai molteplici spettacoli che allietano le strade del borgo.



Per informazioni e prenotazioni www.cretesenesi.com