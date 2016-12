17:21 - La 23esima edizione del Courmayeur Noir in Festival, in programma fino a domenica 15 dicembre ai piedi del Monte Bianco unisce letteratura e cinema sotto il comune denominatore del brivido.

Il ricco programma del festival, diretto da Giorgio Gosetti e Marina Fabbri, accosta grandi autori e registi giovani, con eventi e dibattiti. L'edizione 2013 è caratterizzata dall'attenzione nei confronti dei paesi scandinavi: oltre ai tre film presenti in rassegna (The keeper of lost causes, The hour of the lynks, e The troubled man) c'è lo storico Premio Chandler conferito allo scrittore svedese Henning Menkell, vero maestro del genere e amatissimo dal pubblico, grazie al suo celebre ispettore di polizia Wallander. Sul versante letterario il festival propone conversazioni con scrittori dediti al noir provenienti da tutto il mondo, tra cui il francese Jean-Christophe Grangé, l'israeliano Assaf Gavron e, dal nostro Paese, Roberto Cotroneo, Federico Tavola, Enrico Vanzina e la coppia formata da Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, al centro del convegno "Le mani sulle città" (che il festival dedica al tema della conquista da parte della criminalità organizzata dell'economia di Roma e Milano) con il romanzo "Suburra". A chiudere la manifestazione, sono Erica Arosio e Giorgio Maimone con il libro "Vertigine: l'ombra oscura del passato", un thriller ambientata nel 1958 in una fredda e nebbiosa Milano.



In una continua scia di contaminazione tra letteratura e cinema, e al noir come strumento di osservazione delle contraddizioni della società, quest'anno anche i film italiani fanno sentire la loro voce: in concorso infatti ci sono Stefano Incerti con "Neve", interpretato da Roberto De Francesco e Esther Elisha, e il documentarista Ferdinando Vicentini Orgnani, che propone "Vinodentro", con Giovanna Mezzogiorno, Vincenzo Amato e Lambert Wilson. Fuori concorso "La voce" di Augusto Zucchi, interpretato dallo stesso regista con Rocco Papaleo.



Tra le anteprime in cartellone e i nomi importanti presenti al festival spiccano Ridley Scott (The counselor, con Michael Fassbender), Denis Villeneuve (Enemy, con Jake Gyllenhall), Atom Egoyan (Devil's knot con Colin Firth), Richard Shepard (Dom Hemingway, con Jude Law). Tra gli eventi, segnaliamo la sezione dedicata al fantasy, con l'atteso ritorno de "Lo Hobbit " di Peter Jackson, "Piovono Polpette 2" (di Cameron e Pern), Grande attenzione è riservata anche agli aspetti tecnici: Il Festuval è infatti il primo a proiettare film con la qualità delle immagini garantita dalla tecnologia Sony Digital Cinema 4k.



Il programma completo è ionline sul sito Internet www.noirfest.com.