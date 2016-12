Canino e la Sagra dell'Olio d'Oliva

17:46 - Si dice Canino e si pensa subito all’olio extravergine di oliva. Questo grazioso centro del Viterbese è strettamente legato al suo prodotto per eccellenza, al quale dedica una bella sagra dal 29 novembre all’8 dicembre. L'olio infatti alimenta la storia, le tradizioni, l’economia e, naturalmente, la gastronomia di questo luogo. In occasione della sagra sono in programma visite ai frantoi, mostre di pittura e di fotografia, musica, degustazioni e rievocazioni storiche.

La 53esima edizione prende il via sabato 30 novembre: si può visitare la vetrina degli oli dei frantoi di Canino, per conoscere da vicino il processo di lavorazione “dell’oro verde” dell’Alto Lazio; oppure, ben equipaggiati con una giusta dotazione di pane abbrustolito, ci si reca nella sala Arancera per degustare gli oli caninesi. Nella giornata di domenica le bruschette sono servite gratuitamente presso lo stand della Pro Loco, mentre nel pomeriggio in piazza Valentini vengono premiati e proposti al pubblico sotto forma di assaggi il pizzicotto e il mostacciolo più grande del mondo, cucinati rigorosamente con l’olio extravergine di oliva del luogo.



A disposizione dei visitatori c'p anche un ricco programma culturale: segnaliamo la mostra fotografica e di pittura “L’olivo, risorsa del nostro territorio”, gli scatti “Paesaggi di Luce nelle Canyonlands” e la visita guidata ai monumenti di Canino. Per allietare la festa ci sono spettacoli di musica dal vivo, il Festival degli artisti di strada, il torneo di burraco, passeggiate tra gli olivi e la “maratonina dell’olio D.O.P.”.



Dopo un’intera settimana ricca di appuntamenti, il gran finale è previsto nel weekend del 7 e 8 dicembre, con la rievocazione storica del periodo medioevale, con ricostruzioni di vita quotidiana, il mercato d’epoca e il mercatino artigianale. Domenica 8 torna l’atteso appuntamento con la sfida al Guinness dei primati: la bruschetta più grande del mondo condita con l’olio extravergine di Canino. Sabato 7 dicembre si svolge una degustazione guidata, mentre domenica 8 dicembre Canino è tappa nazionale di Girolio.



Per informazioni www.comune.canino.vt

