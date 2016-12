Bookcity Milano 2013: passione lettura

15:45 - Per tutti gli appassionati di lettura e libri c’è una bella notizia! Da giovedì 21 novembre fino a domenica 24, a Milano torna l’evento Bookcity Milano 2013. L’inaugurazione della kermesse avverrà il 21 novembre alle 13 in Via Dante (angolo largo Cairoli) con la nascita ideale della Via della Lettura. Un percorso ideale e concreto, dal Castello Sforzesco fino alla Rotonda di Via Besana, che percorre vie e piazze animate da moltissime iniziative con un unico comune denominatore: il libro e la lettura. A voi la scelta dell’autore e dell’appuntamento che preferite.

MILANO BOOKCITY 2013 – Lungo tutto il percorso della Via della Lettura verrà inoltre allestita la mostra fotografica "Scrittori sulla via della Lettura", realizzata in collaborazione con l'Agenzia Contrasto e FPE, una galleria di ritratti di grandi scrittori esposti alle finestre di alcuni dei più prestigiosi edifici. Durante l’evento si leggerà nelle librerie, nelle biblioteche, nel carcere di san Vittore e poi anche durante una maratona di lettura nel metrò. I gruppi di lettura delle biblioteche comunali milanesi, infatti, invaderanno il metrò in compagnia dei clown dell’Associazione Culturale La Fabbrica dei Clown dando il via ad un’appassionante show.



E poi ancora: le vie parlanti, grazie a una straordinaria compagnia di attori, proporranno un percorso di riscoperta dei grandi poeti italiani Ariosto, Petrarca, Boccaccio, Leopardi, Carducci nelle vie che la città di Milano ha loro dedicato. I racconti di cronaca nera, delitti e grandi misteri verranno “strillati” dalle edicole della città. Nelle Storie in taxi, uno scrittore a bordo di alcuni taxi, in particolare quelli del Radio Taxi 4000, per il tempo della corsa leggerà al cliente alcune pagine del suo ultimo romanzo. Le Gallerie d’Italia - Piazza Scala saranno infine il palcoscenico di tre interessanti incontri sul tema Dire, fare, mangiare.



Ma è il Castello Sforzesco il centro pulsante di BookCity Milano con incontri, reading, e animazioni. E per tutti coloro che oltre vivere e ascoltare tracce di testi, hanno desiderio di portare a casa i libri protagonisti della manifestazione, sempre al Castello Sforzesco, c’è una splendida struttura in cartone adibita all’acquisto dei libri. Ma le belle iniziative non finiscono qui. Eccezionalmente in occasione di BOOKCITY MILANO, dal 22 novembre al 1 dicembre 2013, nella Sala del Tesoro al Castello Sforzesco, sarà esposto l’originale del Codice Trivulziano di Leonardo da Vinci. Il prezioso manoscritto sarà visibile e, virtualmente, anche consultabile grazie al prototipo della postazione interattiva per lo sfoglio digitale del Codice. Sempre al Castello, Uomini libro leggeranno e interpreteranno in una lettura collettiva alcune lettere d’amore scambiate fra personaggi della letteratura, dell’arte, della cultura; la Torre del Carmine s’aprirà al pubblico, per ospitare quattro letture giornaliere in programma sabato e domenica.



Non siete ancora soddisfatti? Non vi preoccupate perché BookCity Milano è un pozzo inesauribile di eventi. Un esempio? Le visite guidate alle Merlate, l’iniziativa Paroliamo, una sfida per trovare più parole possibili tra le tante lettere disseminate al centro del Cortile, mentre il Castello risuonerà di voci di poesie, frammenti letterari, effetti sonori per il pubblico di passaggio; un Torneo di calcio fra scrittori, editori, librai, bibliotecari curato da wuz.it con una formula particolare per le modalità di ingresso: un libro sarà il prezzo del biglietto d’ingresso. Il titolo che si deciderà di donare, assieme a tutti quelli che verranno portati dagli altri spettatori, andrà a costituire un fondo librario a disposizione delle Scuole di Milano.

ALCUNI TRA GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA – Durante tutta la giornata si svolgeranno diverse iniziative per un totale di 650 eventi, più di 1.200 ospiti, 182 location (in tutti i quartieri della città) e oltre 200 case editrici coinvolte. Tra le più interessanti segnaliamo: “Come mi ritraggo”, una lezione tenuta dello storico dell’arte Flaminio Gualdoni sul tema del ritratto e dell’autoritratto nel Novecento, in occasione della grande mostra in corso a Palazzo Reale, Il volto del 900. Da Matisse a Bacon, Capolavori dal Pompidou. L’evento è in programma venerdì 22 novembre alle ore 18.00 presso la Sala Quattro Colonne, primo piano del Palazzo Reale. Gualdoni è autore di un saggio nel catalogo della mostra dove ripercorre il cambiamento epocale avvenuto nella ritrattistica d’arte partire dalla fine dell’Ottocento.