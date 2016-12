Benessere: le SPA che ti coccolano

08:00 - Alcune sono lussuosissime e all'insegna del glamour, altre si distinguono per un'atmosfera particolare o per le esperienze speciali che offrono; qualcuna è in un luogo lontano ed esotico, qualcun'altra è relativamente vicina a casa nostra. Tutte queste Spa, però, hanno in comune la massima cura nel coccolare i loro ospiti e un tocco inconsueto che le caratterizza.

Innanzi tutto una curiosità. Il termine Spa, per descrivere il centro benessere o il luogo in cui sottoporsi a trattamenti termali, massaggi o altre cure simili, deriva secondo alcuni dall'acronimo di Salus Per Aquam (salute per mezzo dell''acqua). In realtà, il termine discende dal nome dell'omonima cittadina belga nota per le sue acque benefiche sin dall'epoca romana e dove si praticavano cure termali già nel Cinquecento. Qualunque sia la sua origine, oggi la Spa è un luogo fondamentale dell'offerta turistica e un vero must have per ogni buona struttura alberghiera. Ve ne proponiamo alcune, un po' per tutti i giusti



BENESSERE A CINQUE STELLE

Montecarlo – L'Eden del wellness - Les Therme Marins di Montecarlo sono il tempio del benessere a cinque stelle per antonomasia. La struttura è uno splendido Eden in marmo rosa, costruito in vetro, pietra, legno chiaro e acciaio, affacciato su una magica vista mare. Le tecnologie di avanguardia e l'assoluta professionalità dei terapeuti fanno vivere l'esperienza di essere non solo soddisfatti, ma addirittura anticipati nelle aspettative. Protagonista è l'acqua di mare, nella grande piscina e in moltissimi trattamenti per un'esperienza di completa rigenerazione del corpo e soprattutto dello spirito. Les Therme Marins, 2 avenue de Monte-Carlo, Monte-Carlo, Principato di Monaco. www.thermesmarinsmontecarlo.com‎

Austria - Piscine librate a mezz'aria tra i monti – Fare il bagno in una piscina sospesa, come una coppa di champagne tra i monti, immersi in un meraviglioso calore anche se intorno c'è magari la neve, mentre la musica arriva alle orecchie attraverso l'acqua, in una fantasmagoria di luci magiche che attenuano il buio della notte. Oppure comporre un proprio menù personalizzato di saune, secche o umide, ai minerali, agli aromi alpini, alle erbe locali, e riposare su un lettino di fieno che si adatta ai movimenti del corpo e insieme sostiene e abbraccia, o in un'amaca sospesa nella grotta di sale. Tutto questo e moltissimo altro si può provare all'Aqua Dome, il celebre centro termale e di benessere di Längenfeld, in Austria. Aqua Dome, Oberlängenfeld 140, A-6444 LängenfeldImpronta www.aqua-dome.at/it .

Lago di Como - Una Spa tutta per te - Una Spa suite riservata per tutto il tempo che si desidera, da condividere con una persona o da godersi in piena intimità: è questa l'ultima frontiera del coccolarsi a cinque stelle offerta dal Grand Hotel Tremezzo, sul lago di Como. In un edificio attiguo all'albergo, da raggiungere anche in accappatoio attraverso il parco, ci si rilassa liberamente tra una sauna e un bagno turco privati, una vasca jacuzzi, letto relax per due e una zona trattamenti per massaggi di coppia. Grand Hotel Tremezzo, Via Regina 8, 22019 Tremezzo, (Como) www.grandhoteltremezzo.com/it/

Svizzera - Lugano – Una Spa "al bacio" – La Kiso Spa dell'Hotel Villa Principe Leopoldo celebra la bellezza in un modo tutto particolare. Kiso, in lingua esperanto significa infatti bacio, Tra i numerosi prodotti cosmetici a base naturale, rielaborati con formule hightech, è da provare il Rituale Afabula, rasserenante per il corpo, il viso e lo spirito. Si inizia tamponando la pelle con spugne calde bagnate e aromatizzate all’arancio dolce per riattivare i centri energetici; si versa poi sulla pelle olio caldo di avocado con essenza di limone per il lento e profondo massaggio Afabla, che in esperanto significa "amabile". Villa Principe Leopoldo Hotel & Spa - Via Montalbano, 5 - 6900 Lugano (Svizzera) - www.leopoldohotel.com



ATMOSFERE MAGICHE

Puglia – Relax e armonia nella chiesetta trullo- La Masseria Quis ut Deus sorge in un luogo magico, carico di energia naturale e di suggestioni intense, tra ulivi secolari, antiche pietre ed un parco naturale di macchia mediterranea. Il suo centro benessere è suddiviso in piccoli trulli che in origine, nel 1710, ospitavano l'ovile, il forno e un'antica chiesetta, oggi sconsacrata. Quest'ultimo ambiente ospita, sotto un affresco del 1712, l'area riservata alla musicoterapia, tra note di musica pitagorica e musica a 432 Hz. La Spa non prevede grandi spazi collettivi, ma solo luoghi intimi per la coppia o da condividere con un'altra persona amica, per il massimo relax. Masseria Quis ut Deus - Strada Provinciale 49 – km. 10+750 – 74012 Crispiano (Taranto) www.masseriaquisutdeus.com

Austria - La gondola con vista sui ghiacciai - A Sölden, celebre località sciistica a poche decine di chilometri da Innsbruck, l'hotel Das Central propone nella sua Spa un'atmosfera davvero particolare, legata al mondo acquatico di Venezia. Dopo una giornata di sport, o di dolce far niente, si può nuotare nella piscina con idromassaggio, oppure rilassarsi nel centro termale, in totale atmosfera veneziana, tra portali decorati in stile moresco, splendidi dipinti a parete e finestre gotiche. In totale ci sono oltre 1500 metri quadrati all'insegna della Serenissima, con tanto di gondola e vista sui monti dell'Ötztal. Das Central - Das Central - Auweg 3, A-6450 Sölden www.central-soelden.at/it/

Egitto, Soma Bay – L'idromassaggio senza frontiere - Soma Bay, a circa quaranta chilometri da Hurgada, sul Mar Rosso è un'intera penisola riservata alle vacanze. Oltre a cinque grandi alberghi, qui si trova il grande centro termale Les Cascades in cui la talassoterapia sfrutta tutte le proprietà e i poteri curativi delle acque cristalline del Mar Rosso. Tra i numerosi trattamenti a disposizione, tra cui docce Vichy e massaggi manuali under water, un posto a parte spetta alla Thalasso Tonic Pool, una piscina di 750 metri quadrati in cui, immersi in acqua marina molto salata e portata alla temperatura di 38 gradi, ci si abbandona a un percorso completo di idromassaggi che tonificano tutto il corpo, dalle caviglie al collo. C'è anche una zona attiva in cui si fa ginnastica nella corrente sotto la guida di un istruttore, sempre tra le bolle. The Cascades, Spa & Thalasso Soma Bay, Red Sea, Egypt www.residencedescascades.com



ESPERIENZE SPECIALI

Slovenia - Portorose – Il wellness al sale marino – La Spa Paradise del Grand Hotel St. Bernardine, tra le diverse saune secche e umide propone un imperdibile bagno di vapore mediterraneo che sfrutta i principi dell'acqua madre, primo prodotto dell'estrazione del sale marino. Un'esperienza intensa a cui far seguire uno dei tanti massaggi offerti dal centro benessere e una sosta di relax davanti alla piscina coperta: qui al tramonto si gode di uno scenario di grande impatto, tra colori e atmosfere che invitano al riposo e alla contemplazione. Per i momenti di intimità di coppia si può sfruttare la VIP suite, romantico spazio per due con jacuzzi e sauna privata. St. Bernardin Resort - Obala 2 - 6320 Portorož www.bernardingroup.si/it/bernardin-resort

Valpolicella – Il vino ci fa belli – In una terra di grandi tradizioni vitivinicole, la bellezza fa rima con vino e con Winetherapy. Le terme di Villa Quaranta, a pochi chilometri da Verona propongono una linea di trattamenti per il viso e per il corpo a base di Valpolicella e di Amarone. Il primo è un vino fruttato dal fresco profumo di ciliegia: ha proprietà antiossidanti e detossinanti, idrata e protegge la pelle dalle aggressioni esterne. L'Amarone, invece, vino d'eccellenza della regione, è ricchissimo di Resveratrolo che sulla pelle esercita un’azione rigenerante e spiccatamente antiage. Utilizzati in cosmetici ad hoc (creme, tonici e sieri idratanti) i due vini rigenerano la pelle e le ridonano tono ed elasticità. Oltre, naturalmente, a deliziare il palato. Villa Quaranta Park Hotel - Via Ospedaletto, 57 - 37026 - Ospedaletto di Pescantina (VR) www.villaquaranta.com

Austria – Spa-fari, ovvero la Spa con Safari (fotografico naturalmente) – Non siamo in Africa, ma nella regione austriaca del Burgenland, la più orientale del Paese e a poca distanza da Vienna. Qui Il St. Martins Therme & Lodge propone in abbinamento alle coccole della classica vacanza benessere, il contatto con la natura nell'adiacente parco nazionale Nationalpark Neusiedlersee – Seewinkel, Patrimonio dell'Umanitù Unesco. Le zone paludose e i canneti che circondano il lago di Neusiedl ospitano una fauna ricchissima e sono celebri in tutta Europa tra gli appassionati di birdwatching. Il pacchetto SpaFari prevede un’avventura Safari con i rangers dell’hotel, un’escursione a 360° nel parco nazionale, una lezione di tiro con l’arco con tradizionali archi in legno; e massaggi benessere nella SPA del Lodge St. Martins Therme & Lodge - Im Seewinkel 1, Frauenkirchen 7132, Austria . www.stmartins.at/en/