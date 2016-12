A Parma per il Festival Verdi

10:15 -

A Parma, fino al 31 ottobre, si festeggia con tutti gli onori del caso la grande figura di Giuseppe Verdi, uno dei compositori italiani più famosi al mondo. L’evento è il celebre Festival Verdi che quest’anno celebra il 200°anniversario della nascita dell’artista. Le location della manifestazione sono sia il Teatro Regio di Parma che il Teatro Verdi di Busseto. Numerosi sia gli interpreti contemporanei che si cimenteranno nelle più importanti opere di Verdi che gli eventi collaterali presenti nelle città Parma e di Busseto.

FESTIVAL VERDI PARMA 2013 - L’edizione corrente prevede numerosi appuntamenti con giovani artisti, cantanti e grandi direttori d'orchestra e oltre cinquanta eventi pronti ad animare la città di Parma e di Busseto con incontri culturali, spettacoli musicali, presentazioni di libri e un’importante data concertistica dell’Orchestre National de France dedicata a Richard Wagner. Ecco gli appuntamenti del Festival: in data 4, 8 e 11 ottobre; 6 ottobre alle 15:30 presso il Teatro Regio di Parma viene presentata l’opera Simon Boccanegra (Maestro direttore Jader Bignamini, regia di Hugo De Ana Filarmonica, Arturo Toscanini Coro del Teatro Regio di Parma); giovedì 10 ottobre, sempre al Teatro Regio la Filarmonica Arturo Toscanini Coro del Teatro Regio di Parma diretta da Yuri Temirkanov eseguirà Macbeth Preludio Atto I Ballabili Otello Ballabili La forza del destino Sinfonia Aida Preludio Atto I Atto II (in forma di concerto); il 12, 17, 19, 24, 26 ottobre al Teatro Verdi di Busseto verrà eseguita l’opera Falstaff.

UNA PASSEGGIATA A PARMA - Per avere un’idea chiara dello spirito della città basta leggere l’iscrizione latina incisa sullo scudo araldico cittadino. Il monito recita così: “Tremino i nemici, perché la Vergine protegge Parma”. Ammonizione che sembra aver avuto realmente il suo risultato. Parma, infatti, durante tutti i secoli a partire dalla sua fondazione non ha mai smesso di crescere e svilupparsi in grandiosità e ricchezza. A testimonianza di tanta prosperità i suoi numerosi e sorprendenti monumenti a partire dal Duomo, il Battistero e il Palazzo Vescovile che impreziosiscono la bella Piazza Duomo. La Cattedrale, realizzata a partire dal 1059 e portata a termine il secolo successivo è uno tra i più importanti edifici romanici d’Italia. Dedicata all’Assunta custodisce meravigliose opere dei più grandi artisti di quell’epoca, tra cui Benedetto Antelami.

Da non perdere: la cupola affrescata nel XVI secolo dal Correggio con una splendida Assunzione della Vergine. Accanto alla Cattedrale si innalza poi il Battistero che custodisce l’importante ciclo scultoreo dell’Antelami, il Ciclo dei Mesi e delle Stagioni . Altri edifici da non lasciarsi sfuggire sono: il Monastero di San Giovanni Evangelista del X secolo, con la Chiesa, il Convento e l’antica Farmacia; il Parco Ducale e il Palazzo Ducale, progettato nel XVI secolo da Jacopo Barozzi su commissione dei Farnese e la Chiesa della Madonna della Steccata, realizzata nel Cinquecento e impreziosita, all’interno, dal ciclo di affreschi delle Vergini stolte e delle Vergini savie firmato dal Parmigianino.

EVENTI IN CITTA’ - Giovedì 3 ottobre alle ore 18, a Palazzo del Governatore, verrà inaugurata la pubblico la mostra “Botero a Parma”, alla presenza dell’artista stesso. Le opere presenti sono quarantasette, selezionate e volute da Botero, e rappresentano un riassunto della produzione artistica dell’autore dal 1973 ad oggi. Opere in gesso in cui l’artista esprime la “deformazione dell’improbabile”. Orari di apertura: 3 ottobre dalle 18 alle 22 (ultimo ingresso 21.30).

Dal 4 ottobre all’ 8 dicembre, dal martedì alla domenica, dalle h 10 alle h 19 (ultimo ingresso ore 18.30), chiusa il lunedì. Biglietteria: i biglietti potranno essere acquistati presso la biglietteria di Palazzo del Governatore. Biglietto intero 10 €, ridotto 8 €, Ingresso Famiglia € 15 (Genitore/i con max. 2 figli). Fino all’8 dicembre, invece, nella Villa dei Capolavori di Mamiano di Traversetolo, si possono conoscere 80 opere di uno dei maggiori interpreti della pittura italiana del Novecento: Filippo De Pisis. La mostra “Filippo de Pisis en voyage. Roma Parigi Londra Milano Venezia”, è un percorso artistico ideato per raccontare le città europee in cui il pittore è stato e ha vissuto.

E se vi venisse voglia di gustare un'anticipo delle bellezze di Parma, ecco a voi il video adatto...