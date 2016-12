A Modica c'è ChocoModica 2013

17:39 -

A Modica, dal 6 all'8 dicembre, c’è “ChocoModica 2013”. Oltre ottanta gli eventi pronti a celebrare il cibo degli dei in tutte le sue forme e gusti, dal più dolce al più piccante. La manifestazione si svolgerà nel centro storico della città siciliana in provincia di Ragusa, tra gli affascinanti monumenti in stile barocco. Un piacere per il palato e per gli occhi.

"UNA LUNGA PAUSA CON IL GUSTO" – Questo è lo slogan recitato quest’anno dalla manifestazione che propone a tutti i suoi visitatori tre giorni di assoluto relax sulle note dolci e gustose dell’aroma del cioccolato. L’evento punta l’attenzione sulla tavoletta tradizionale di cioccolato modicano che ancora oggi viene preparata seguendo l’antica ricetta.



Tante le iniziative in programma tra cui: il percorso didattico-sensoriale sulla percezione e l’osservazione attraverso i cinque sensi che si terrà nell’ex Convento della Madonna delle Lacrime. Torna anche quest’anno il “Chocovillage” con divertenti iniziative dedicate ai bambini e con gli artisti di strada mentre, per tutti gli amanti della cultura legata al mondo del cioccolato l’appuntamento è a Palazzo della Cultura che per l’occasione si trasforma in museo del cioccolato. Ma ChocoModica 2013 non è solo cioccolato. Moltissimi, infatti, i concerti live, le installazioni d’arte contemporanea, divertenti spettacoli serali, visite guidate, convegni scientifici e culturali in collaborazione con il Consorzio di Tutela del Cioccolato Modicano, happy hours, spettacoli serali, laboratori e i tanto attesi “chocosalotti”.



