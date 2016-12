A Milano l'Artigiano in Fiera

17:16 - L'appuntamento ha tutto il sapore del Natale, visto che costituisce un appuntamento privilegiato per chi è a caccia di strenne: presso i padiglioni di Fiera Milano di Rho-Pero si svolge la diciottesima edizione de L’Artigiano in Fiera, la mostra-mercato dedicata all’artigianato di qualità, in programma dal 30 novembre all’8 dicembre. Sono presenti, per la gioia dei visitatori, oltre 2.900 espositori, con prodotti provenienti da 113 Paesi del mondo, distribuiti su 150.000 metri quadri. L'ingresso, come da tradizione, è gratuito.

La manifestazione, organizzata da Ge.Fi. - Gestione Fiere SpA e promossa insieme a CNA, CLAAI, Casartigiani e Confartigianato, raduna ancora una volta il meglio dell’artigianato mondiale in uno spazio espositivo organizzato secondo tre aree geografiche (Italia, Europa e Paesi del Mondo), ognuna a sua volta suddivisa in settori dedicati alle diverse regioni, nazioni, continenti. A disposizione dei visitatori ci sono ben 59 punti di ristoro, tra locali tipici, italiani e internazionali, e aree di degustazione in cui "testare" le specialità enogastronomiche di tutto il mondo.

Tra le novità di questa edizione c'è il prolungamento dell'orario, per facilitare l'affluenza del pubblico, con porte aperte tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 22,30: gli anni scorsi, invece, l'apertura dei giorni feriali era fissata per le ore 15.



In coincidenza con l'apertura della manifestazione debutta online il portale MakeHandBuy.com, l’E-Commerce riservato alle aziende artigiane espositrici dell'Artigiano in Fiera: che durante tutto l’anno potranno vendere i propri articoli al popolo del web. Il portale, disponibile in italiano e in inglese, raccoglie le storie di oltre duemila imprese, italiane ed estere, e aiuta l’utente a conoscere e acquistare, 365 giorni l’anno, articoli unici di molte tipologie merceologiche, tra cui arredamento, abbigliamento, accessori, enogastronomia, oggettistica.

L’Artigiano in Fiera è aperto, ad ingresso gratuito, dalle ore 10.00 alle ore 22.30 da sabato 30 novembre a domenica 8 dicembre. Per raggiungere il polo fieristico è possibile utilizzare la metropolitana linea M1 (rossa), fermata Rho/Fieramilano e il Passante Ferroviario linee S5 e S6, fermata Rho/Fieramilano. Grazie a Car2Go, sponsor di AF – L’Artigiano in Fiera, sono a disposizione dei visitatori anche cinquanta Smart: noleggiando una delle auto dedicate, si può raggiungere il polo espositivo di FieraMilano e parcheggiare gratuitamente all’interno. Per informazioni, sito Internet www.artigianoinfiera.it