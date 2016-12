A Genova per il Festival della Scienza

11:27 -

Cosa c’entra la bellezza con la scienza? A spiegare il legame tra i due mondi, apparentemente lontani tra loro, ci penserà il Festival della Scienza, in programma a Genova dal 23 ottobre al 3 novembre. Nell’anno del suo decennale, il festival ha infatti scelto come tema portante la bellezza. La bellezza in ogni campo della scienza, dall’arte alla tecnologia. Un viaggio affascinante e mai noioso alla scoperta del sapere scientifico.

- L’evento diffonderà “bellezza” in ogni punto della città, e nei Musei Civici, per rendere la scienza accessibile a tutti e motivo di piacere e passione non solo per gli addetti ai lavori ma anche per chi del sapere scientifico ha solo un ricordo vago e lontano. E allora al via 12 giorni dispeciali finalizzati alla promozione, valorizzazione e divulgazione della cultura scientifica e tecnologica in un modo affascinante, capace di stimolare l’interesse di qualsiasi fascia d’età o livello di conoscenza. Ildi quest’anno è la, protagonista di uno straordinario sviluppo tecnologico e scientifico, esito di un sistematico approccio innovativo nel campo dell’istruzione.Gli appuntamenti in programma sono tantissimi e trattano dei temi scientifici più disparati. Un esempio? Gli appassionati di architettura troveranno pane per i loro denti grazie all’appuntamento, in data 25, 28 e 29 ottobre,chetratterà deltema sulla relazione tra la bellezza e lo spazio (il laboratorio è ideato e organizzato dalla Fondazione Renzo Piano) mentre per i buongustai c’è l’incontro dal titoloLa domanda che si pone l'incontro è sulla possibile relazione che intercorre tra la scelta del cibo in base alla sua bellezza.Infine, come ogni anno, al festival partecipa anche il(Acquario di Genova, Galata Museo del Mare, La città dei bambini e dei ragazzi, Museo Nazionale dell’Antartide) con un ricco programma di proposte e iniziative, rivolte a scuole e individuali, inserite a pieno nel tema portante della manifestazione,la Bellezza. Siete pronti a partecipare ache vi permetteranno sia di approfondire le vostre conoscenze scientifiche che di vivere esperienze legate ai temi del mare, della natura, della scienza, della tecnologia, della storia della navigazione e della cultura?Una bella occasione per avvicinarsi in modo divertente ad un mondo complesso ma estremamente affascinante.Inoltre per quanti vogliono approfittare del Festival della Scienza per scoprire Genova e le sue bellezze, il tour operator Incoming Liguria propone uno speciale pacchetto di due giorni che comprende il pernottamento di 1 notte in hotel 4 stelle a Genova con prima colazione, l’abbonamento al Festival della Scienza, un pranzo presso un ristorante self-service in centro città. Il costo del pacchetto con “Formula week end” a partire da € 73,00/adulto in camera doppia, ragazzo 4/12 anni in terzo letto in camera con genitori solo € 25,00/ragazzo (max 1 ragazzo in ogni camera), bimbo 4/5 anni in terzo LETTO in camera con genitori € 11,00/bimbo.Per maggiori informazioni: www.acquariovillage.it/