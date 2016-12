A Bergamo c'è Pianeta GourMarte

17:40 -

A Bergamo, dal 7 al 9 dicembre presso la Fiera, i riflettori sono tutti puntati su GourMarte che porta in scena solo le eccellenze dell’enogastronomia lombarda. Tre giorni dedicati a degustazioni di prodotti d’eccezione e alta cucina interpretata da grandi chef. Non mancano numerosi artigiani del gusto pronti a svelare i sapori e i prodotti nella loro essenza più pura ed eccelsa. Perché mangiare bene e sano rende la vita più felice.

L'evento è una gustosa vetrina che raccoglie circatra cui:, e tanto altro ancora. Un vero e proprio concentrato di prodotti d'eccellenza riuniti e messi a disposizione del pubblico a prezzi accessibili. In più, nel costo del biglietto d'ingresso all'evento ( prezzo 20 euro per chi lo compra in Fiera, riduzioni per chi lo acquista accreditandosi sul sito www.pianetagourmarte.it) è compresa la degustazione di tutti i prodotti selezionati. Siete pronti a passare da un assaggio del più prosaico cotechino al gusto nobile del caviale?E per chi desidera c'è anche la possibilità die sentire il racconto discoprendo curiosità e aneddoti su metodi di produzione e lavorazione per poi immergersi nel gusto e nel profumo di prodotti unici. E se poi vi venisse voglia di portare a casa qualche specialità a Pianeta GourMarte, non c'è problema. Scegliete il vostro prodotto preferito e poi, usufruendo del sistema "a magazzino", proseguite tranquillamente la vostra gita nel gusto. Quando arriverete alla fine del vostro percorso, all'uscita potrete ritirare i vostri acquisti. Nella "tre giorni" golosa di Pianeta GourMarte, saranno numerosissime le iniziative correlate che andranno a nutrire il ricco programma della rassegna tra cui gli interessanti appuntamenti organizzati dall'; ie dellama anchesu come gestire il rapporto tra la cucina e la sala, conoscere e utilizzare al meglio i social network per promuovere i propri locali e apprendere strategie di marketing innovative.Tra i più importanti eventi in programma sabato mattina ci sarà la presentazione del nuovo librodel famoso cuocoGourMarte ospiterà unadavvero eccezionale: la verticale della, vino simbolo e pluripremiato della cantina fanciacortina Cà del Bosco. La degustazione sarà guidata dall'enologo Stefano Capelli.la protagonista assoluta della fiera sarà la polenta che verrà presentata in tutta la sua genuina bontà durante l'eventoInfine, sempre durante la giornata di, la lavorazione delnon avrà più segreti per tutti quelli che avranno il piacere di assistere all'approfondimento tenuto dallo chef Bernard Fournier del Ristorante da Candida di Campione. Ma cuore della manifestazione resta sempre il, giunto alla quinta edizione. Nato nel 2006, a due anni dalla scomparsa del più grande giornalista e scrittore italiano di enogastronomia, il riconoscimento si propone di celebrare la figura del padre della cultura materiale italiana, declinata in temi di terra, cibi e vini. La cerimonia dellein mezzo agli stand.Per maggiori informazioni: www.pianetagourmarte.it