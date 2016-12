"Pozza dei mat": a Bormio un tuffo verso la primavera

09:59 - Per salutare l'inverno sabato 11 aprile a Bormio 2000 si svolge la “Pozza dei Mat”, l'appuntamento sciistico più esilarante e divertente dell'anno. La gara, giunta alla nona edizione, è l'occasione per tutti i partecipanti di indossare gli sci prima della chiusura degli impianti.

I partecipanti, lanciandosi da un ripido scivolo innevato, devono infatti tentare di oltrepassare una piscina di acqua gelida - lunga ben 30 metri e profonda un metro e mezzo- scavata direttamente nella neve. Non è ammesso nessun mezzo elettronico o motorizzato, ma solo sci, snowboard e fantasiosi carri allegorici: lo scopo è naturalmente quello di rimanere il più possibile asciutti, anche se i risultati sono per lo più buffi capitomboli e immersioni nell’acqua ghiacciata.



Come di consueto, gli iscritti alla competizione – che nelle scorse edizioni hanno superato le duecento adesioni – sono suddivisi in tre categorie: a partire dalle ore 12.00 si esibiscono le prime due, ovvero la “Challenge” e la “Jump” (per i nati prima del 01/01/2000), entrambe dedicate all’attraversamento della Pozza con sci e snowboard.Dalle 14.00, invece, gran finale con la categoria dei “Mat”, riservata ai carri allegorici. Infine, per arricchire ulteriormente il divertimento, un kicker posto a bordo piscina darà la possibilità ai più audaci di esibirsi in tuffi da brivido. Alle ore 16.00 vengono premiati i primi tre classificati di ogni categoria.



Per assistere all’evento, totalmente gratuito, basta raggiungere Bormio 2000: ogni tipo di skipass della ski area di Bormio è accettato, in alternativa basta munirsi dei biglietti a prezzo speciale della cabinovia (biglietto andata/ritorno Bormio-Bormio 2000 € 5,00 o Bormio-Bormio 3000: € 8,00, gratuito per bambini fino a 8 anni). Per partecipare alla gara bisogna invece iscriversi (fino al 10 aprile), nella sede di Bormio Ski o tramite email scrivendo a info@bormioski.it.



