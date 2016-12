"Merano Vitae": il modo sano di vivere

10:09 - Fino al 30 giugno Merano, in provincia di Bolzano, ospita il Festival "Merano Vitae", una manifestazione interamente dedicata al benessere e alla salute. Escursioni, workshop, degustazioni e seminari ci aiutano a prendere coscienza dell’equilibrio necessario tra corpo e spirito e ci invitano al movimento e a un’alimentazione sana. “Acqua e giardini” è il tema di questa edizione.

Merano e i paesi vicini offrono al visitatore la possibilità di dedicarsi alla propria salute in un ricco percorso che stimola l’equilibrio dell'organismo e risveglia i sensi attraverso i colori, gli odori, i rumori della natura e poi partire alla scoperta di tutte le meraviglie che la montagna sa offrire.



Tra escursioni in bici, attraversando campi di meleti e asparagi, o le passeggiate lungo le rogge di Marlengo e di Caines, si può imparare l’automassaggio Kneipp, mentre durante le camminate notturne, sempre accompagnati da guide si raggiunge la cascata di Percines, la passeggiata silenziosa attraverso la Via Monarchum, il Lago di di Tret, come la piscina naturale di Gargazzone e non ultimo trascorrere lunghe ore all’interno delle Terme di Merano. Questo percorso è stato ideato per ricondurre al concetto dell’essenzialità dell’acqua, elemento indispensabile per la vita umana.



Tra le numerose proposte in programma è d’obbligo una visita ai Giardini di Castel Trauttmansdorff, un luogo dove si riscopre la natura più autentica, circondati da un tripudio di fiori, colori sgargianti e profumi inebrianti. L'itinerario della salute continua con il mercato delle erb(acc)e di Scena, luogo ideale per acquistare erbe rare e quasi dimenticate, mentre quello delle piante e dei fiori di Lagundo è il posto giusto dove rifornirsi di tutto ciò che serve per allestire orti e giardini.



La proposta per uno stile di vita sano anche attraverso l’alimentazione è rappresentata dalle Settimane del dente di leone in Alta Val di Non, in cui i ristoranti e i masi che aderiscono all’iniziativa offrono menù con ricette a base di erbe naturali e terapeutiche. Molto interessanti, infine, le Giornate dell’asparago di Nalles, in cui il protagonista è questa pianta molto comune in Alto Adige e molto salutare, e GranoArt, un'escursione culinaria alla scoperta dei cereali.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.meranerland.com