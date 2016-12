“La caccia alla volpe”: tra divertimento e solidarietà

16:28 - Domenica 19 aprile alle ore 10.00 nelle campagne novaresi si svolge “La caccia alla volpe” una delle più tradizionali manifestazioni equestri che affondano le proprie radici nell'Inghilterra alla fine del XVIII secolo. Un evento di puro divertimento, in forma del tutto virtuale e incruenta nei confronti degli animali, nel pieno rispetto dell'ambiente circostante, della flora e della fauna. Il pubblico può assistere gratuitamente e partecipare così a un evento che è a scopo benefico.

La manifestazione, organizzata dalla Rappresentanza di Novara e V.C.O. del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e dalla Società Milanese della caccia a cavallo,ha come base di partenza lo Sporting Club Monterosa Novara. “La caccia alla volpe” rievoca una tradizione che si fonda sulla passione della disciplina equestre, in cui amazzoni e cavalieri mettono alla prova le proprie capacità e le qualità del proprio cavallo in un divertente percorso di campagna che richiede il superamento di ostacoli naturali ed artificiali.



Il pubblico può assistere a una manifestazione di gioco e costume, la cui tradizione impone alcune norme molto rigide da osservare sia durante la caccia che al suo termine. I cavalieri devono indossare bombetta o cilindro, giacca da caccia nera o grigio ferro, cravatta bianca e stivali neri e guanti bianchi o gialli. Le amazzoni, invece, devono portare i capelli raccolti dietro la nuca, giacca scura e pantaloni beige. Anche il cavallo deve rispettare norme di etichetta: il suo dress - code impone bardatura sobria, funzionale ed essenziale, testiera in cuoio senza frontalino colorato.



La finalità di questa storica iniziativa è quella di creare un connubio tra sport e solidarietà: il ricavato sarà devoluto in beneficenza per acquistare prodotti alimentari di prima necessità per le famiglie novaresi indigenti. La quota d'iscrizione versata dai cavalieri e le amazzoni che partecipano alla caccia viene infatti interamente devoluta al finanziamento del progetto.