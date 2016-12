"Ciocco Bricks": la Toscana si diverte con i Lego

In occasione del Festival d'Estate Sabato 20 e domenica 21 giugno , dalle ore 10. 00 alle ore 19.00, la Tenuta del Ciocco , in Toscana , ospita la 2° edizione de "Il Ciocco Bricks" , l'appuntamento annuale dedicato agli appassionati dei mattoncini LEGO . L'iniziativa, che ha il patrocinio dei Comuni di Barga e Fosciandora, consente di vivere per un weekend la magia dei blocchetti colorati che hanno affascinato tante generazioni in una suggestiva cornice naturale, tra esposizioni di set ufficiali e diorami, riproduzioni di città e mondi fantascientifici .

Il programma prevede giornate ricche di intrattinimento dedicato a tutte le età. A disposizione dei visitatori sono disponibili decine di kg di mattoncini LEGO. Nell'area gioco Pick'n' Build è possibile costruire, montare, smontare e ricostruire ogni tipo di opera architettonica frutto della propria fantasia.L' Area Graffiti Brick, invece, è dedicata ai bambini che, su una parete libera, possono creare mosaici di scritte o disegni, sempre utilizzando i famosi mattoncini. Nello spazio "Set Ufficiali" si espongono città, piste, fabbricati, tutte le costruzioni patrimonio architettonico della LEGO e un'area scambio set/minifigures è adibita all'acquisto o allo scambio dei pezzi necessari per completare o iniziare nuove creazioni.



Il ricco e variegato programma include tante altre attività, tra le quali dimostrazioni di judo, karate e danze country. Ai più piccoli sono dedicate apposite aree con gonfiabili, giochi e Truccabimbi. Inoltre, è presente la Cooperativa "Ridere per Vivere ONLUS" con trampolieri e animazione per raccogliere fondi da devolvere all'Ospedale San Luca di Lucca per progetti di Clown Terapia.



Sia sabato che domenica, infine, è possibile ritirare dalla Locanda Km0 (trattoria che si trova all'interno della Tenuta) la mappa e le indicazioni per partecipare ad una divertente caccia al tesoro nel bosco circostante. Al termine di ciascuna giornata, chi ha realizzato il miglior tempo per scoprire il "tesoro" vincerà una cena per due persone.



Per maggiori informazioni, consulta il sito www.ciocco.it