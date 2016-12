"Cavalli e non solo": a tu per tu con gli amici a quattro zampe

L'evento, organizzato dalla Società Antico Borgo di Novara, propone una giornata ricca di tanti appunamenti in compagnia di cavalli, cani, gatti, conigli, furetti, pesciolini, asini, tartarughe, pecore e tanti altri amici animali. Nel corso della giornata sono allestite diverse aree dedicate alla salute e al benessere degli animali, al "beauty" e toelettatura, oltre alle zone di pet therapy, agility, sfilate di capi di abbigliamento per animali e mostre.



Durante la giornata sono previsti alcuni momenti di grande spettacolo tra cui le esibizioni di diverse unità cinofile che esibiscono le abilità dei cani addestrati per la pubblica sicurezza e per la tutela dei più deboli. La giornata si conclude con la proclamazione del "Model Pet" selezionato tra i tanti animali che possono iscriversi gratuitamente a questa simpatica sfilata. La giuria elegge l'animale che più ha suscitato l'attenzione per bellezza e simpatia. Il vincitore, insieme al padrone di casa "Panguest" un purosangue inglese, diventa testimonial della campagna ufficiale della prossima edizione, oltre a vincere prodotti ed accessori offerti dalle aziende presenti.



Per avvicinarsi al mondo del cavallo, invece, la manifestazione si svolge in concomitanza con “La gara di Pattuglia a cavallo” e “La gara di salto ostacoli in campi in sabbia”: due tradizionali eventi equestri giunta alla sua XXII edizione. Binomi militari e civili, si affrontano nei campi dello Sporting Club in un spettacolare cross country o in una “tecnica” gara di regolarità, entrambe aperte a Cavalieri esperti e non. Tra le grandi novità, per l'occasione sarà organizzato il "Battesimo della sella" aperto a bambini ed adulti. Madrina della manifestazione, la giornalista e scrittrice Maria Luisa Cocozza, ideatrice e conduttrice del programma “L'Arca di Noè- Tg5".



Per maggiori informazioni, consulta il sito Internet sportingclubmonterosa.it