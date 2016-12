2 ottobre 2014 “Caseifici aperti”: al via l’appuntamento autunnale Nel reggiano, un fine settimana dedicato al Re dei formaggi e alla sua produzione per assaporare un gusto unico e inconfondibile Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:14 - Sabato 4 e domenica 5 ottobre Reggio Emilia ospita l’appuntamento “Caseifici aperti”, l’occasione per entrare nel mondo del Parmigiano Reggiano, visitare i suoi caseifici, conoscere i casari e acquistare direttamente dai produttori.

L’evento, nato nel 2013 in occasione del primo anniversario dal sisma di maggio 2012, è un appuntamento fisso atteso sia dai caseifici organizzatori che dai consumatori. E’ la giusta occasione per tutte le famiglie di trascorrere una giornata all’insegna delle curiosità e dei sapori della terra emiliana. Grazie a visite guidate al caseificio e al magazzino di stagionatura, agli spacci aperti e alle degustazioni si ha la possibilità di vivere un’esperienza unica che affascina grandi e piccini e permette di conoscere il territorio e le sue zone ricche di storia, arte e cultura.



In concomitanza con l’evento si svolgono alcune iniziative collaterali tra cui, “porte aperte in consorzio” per visitare lo storico casellino e assistere dal vivo all’affascinante spettacolo della cottura di una forma di Parmigiano Reggiano secondo l’antico metodo del “fuoco a legna” e “Parmigiano Reggiano…da gustare” una rassegna tutta dedicata al Re dei formaggi che anima le vie di Lama Mocogno (Mo) con degustazioni, bancarelle e la possibilità di acquistare il Parmigiano Reggiano dai caseifici presenti.



Partecipare a “Caseifici aperti” è semplicissimo. Per maggiori informazioni consultare il sito www.parmigianoreggiano.it