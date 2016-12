"Buongiorno ceramica!”: un weekend per scoprire l’Italia più bella

La manifestazione, promossa dall'AiCC, l'Associazione Italiana Città della Ceramica, e organizzato da AiCC insieme ad Artex, si pone l'obiettivo di portare all'attenzione e valorizzare l'importante tessuto culturale e sociale, ma anche produttivo ed economico, che ruota intorno al settore della ceramica artistica e tradizionale in Italia. Testimonial e ciceroni di questa lunga marcia creativa sono tutti coloro che hanno storie da raccontare: maestri artigiani, giovani “apprendisti”delle botteghe, chi ha storie da raccontare e chi ha da poco scoperto il fascino di questa forma d'espressione.



Della mappa di quest'Italia creativa fanno parte località come Faenza, la capitale della maiolica, Albisola in cui la ceramica del '900 è stata espressione per grandi artisti contemporanei, o Este, in provincia di Padova, in cui le ceramiche sono uniche al mondo per fattura, materiali e lavorazione, eseguita a mano ancora oggi. Al Sud, invece, spiccano nomi come Vietri sul Mare, Grottaglie e Caltagirone, punta di diamante della ceramica siciliana.



Per l'occasione le vie e le piazze dei centri storici di 37 città di antica tradizione ceramica e nuova creatività, aprono le porte di musei storici, gallerie di design, atelier, fornaci e botteghe. Si può fare shopping d'arte e ascoltare musica mentre si osserva chi lavora al tornio e chi dipinge in un clima di grande fervore.



L'elenco completo dei luoghi e delle iniziative è disponibile sul sito. www.buongiornoceramica.it