"Autochtona": è tempo di vino

14:10 - Lunedì 20 e martedì 21 ottobre, a Bolzano, prende il via l'undicesima edizione di "Autochtona", la Fiera che ospita circa cento produttori di aziende vitivinicole italiane, per un totale di oltre 300 etichette. Una selezione basata sulla qualità delle produzioni che permette al pubblico di assaporare i gioielli nascosti della vitivinicoltura italiana.

La kermesse è accompagnata da alcuni tradizionali appuntamenti: "Autoctoni che passione", dove le migliori etichette di degustazione vengono premiate con gli "Autochtona Award", una giuria di esperti wine journalist italiani e internazionali: il vincitore viene decretato dalla giornalista statunitense Christy Canterbury, presidentessa della giuria.



Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna anche l’omologa rassegna “Tasting Lagrein”, una degustazione comparativa presieduta quest’anno da Christine Mayr, Presidente di AIS Alto Adige, che assegnerà i riconoscimenti per i migliori vini Lagrein.



Non solo. In vista dell'apertura della Fiera, Bolzano si prepara ad accogliere turisti e visitatori con degustazioni di etichette di vini autoctoni italiani presso le enoteche della città. Nel week end che precede la manifestazione, tutti coloro che scelgono di assaggiare vini provenienti da vitigni autoctoni riceveranno direttamente presso le enoteche un biglietto omaggio valido per l'ingresso alla kermesse del 20 e 21 ottobre. Una Bolzano tutta da assaporare, dunque, non solo durante la manifestazione ma anche nei giorni che la precedono.



Per maggiori informazioni, consultare il sito www.fierabolzano.it/autochtona/