Pubbliredazionale Tutta la magia del Natale a New York

Nelle settimane che precedono le feste, le case e le vetrine della Grande Mela si accendono di luci colorate, compaiono ghirlande e pupazzi di neve, perché a New York -per chi non lo sapesse -c’è una vera gara a chi realizza gli addobbi più belli. Sarà per questo che la magia del Natale avvolge l’intera città?

La troviamo nei quartieri di Manhattan, da Wall Street a Soho fino a Little Italy. Avvolge il ponte di Brooklyn e attraversa le strade, ogni incrocio, fino ad entrare nelle case americane. L’ideale per vivere a pieno l’atmosfera natalizia è fare lunghe passeggiate nelle vie più famose, a Broadway ad esempio, la "via dei teatri" di fama mondiale per la rappresentazione di musical come "Chicago" e "Jesus Christ Superstar".

Il fascino della Fifth Avenue poi, è davvero irresistibile. La famosa arteria, simbolo della città "ricca", è costellata di residenze storiche, musei e boutique di lusso. Gli amanti dell’arte invece, non potranno che amare gli spettacoli del Lincol Centre Il complesso di edifici ospita ben 12 organizzazioni artistiche, tra cui l’"American Ballet Theatre" e la "School of American Ballet". Annotare le date degli eventi più attesi è l’occasione giusta per assistere ad esibizioni teatrali e musicali da ricordare.

Immancabile un salto a Times Square: piazza affollata e coloratissima dove si innalzano i grattacieli con i loro grandi e luminosi cartelloni pubblicitari, dove al via vai di persone si alternano negozi, locali e ristoranti. Proprio qui, a Capodanno, fin dai primi del ‘900, si assiste alla discesa di un’enorme sfera luminosa ricoperta da triangoli di cristallo. Che Natale nella Grande Mela è, poi, senza una visita all’albero del Rockfeller Centre? Perfetto per entrare nello spirito del Natale, è anche il tour nel quartiere italo-americano Diker Heights Section di Brooklyn, dove si recano ogni anno migliaia di turisti per ammirare le case con le più belle luminarie