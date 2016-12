Turks & Caicos, alla scoperta dei Caraibi più esclusivi

Si tratta di un gruppo insulare costituito da una quarantina di isole coralline di cui la maggior parte è ancora disabitata. Il loro aspetto è rimasto lo stesso di quando offrivano riparo a bucanieri e pirati che saccheggiavano le navi mercantili sulla rotta per l’Europa. Le spiagge bianchissime sono sferzate dai caldi venti alisei, che muovono appena la vegetazione e qui e là si aprono piccole splendide baie.



Alla natura incontaminata della maggior parte del territorio, fa da contraltare sulle isole principali, la concentrazione di resort e residenze di lusso dove non mancano ristoranti raffinati in cui gustare le specialità locali a base di conch in primis, ma anche una ricercata cucina internazionale, in linea con la clientela cosmopolita ed esigente che sceglie questa destinazione non certo alla portata di tutti.



Il conch, vale a dire lo strombo, è un grande mollusco molto gustoso e prelibato, caratteristico dei Caraibi e in particolare delle Turks & Caicos, dove si trova l’unico allevamento di questa prelibata conchiglia. Si tratta della Conch Farm ed è situata sulla punta estrema orientale dell’isola Providenciales e da qui vengono esportati ovunque, in Europa, America, Canada e soprattutto in Florida.



La Conch Farm venne fondata nel 1984 da un biologo marino ed ex componente della marina militare statunitense, con lo scopo di preservare questa specie ed evitarne la pesca indiscriminata. I molluschi vengono fatti riprodurre e posti in particolari recinti circolari allestiti nella baia, per proteggerli da eventuali predatori. Il conch è molto versatile e può essere gustato in svariati modi, sia crudo in insalata ma anche al vapore, stufato, essiccato, alla griglia o fritto. Le conchiglie sono belle anche come elementi decorativo e vengono utilizzate per ricavarne strumenti musicali tradizionali.