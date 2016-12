Super poteri da viaggio: tutti vorrebbero il teletrasporto

Come rivela un sondaggio condotto da lastminute.com, il marchio europeo dedicato ai viaggi e al tempo libero, i nostri connazionali chiamati a scegliere il loro super eroe preferito tra Batman e Superman, hanno incoronato il primo, con il 48% delle risposte, mentre Superman si è fermato al 40%. L’eroe di Gotham City, che è di casa in città, ama la vita notturna, si muove protetto dalle ombre della sera e utilizza mille gadget tecnologici, batte dunque il ragazzo di campagna cresciuto in fattoria, sempre pronto a difendere il pianeta, tra mille avventure all’aria aperta, ma anche incline a uno stile di vita più semplice e agreste.



Anche in viaggio la maggioranza degli italiani si riconosce nello stile alla Batman, preferendo la vita sfrenata della città alla tranquillità della campagna. I viaggiatori di casa nostra amerebbero scomparire inosservati e rendersi invisibili in mezzo alla gente (47%) piuttosto che essere riconosciuti come veri turisti (29%). Per loro ormai è impossibile rinunciare degli strumenti della tecnologia, innanzi tutto lo smartphone per orientarsi e scoprire la città (39%) che ormai ha soppiantato la mappa cartacea tradizionale (11%), E proprio come il Cavaliere Oscuro, gli italiani sono attrezzati con mille gadget: oltre la metà (51%) porta con sé tre o più “attrezzi” tra cui lo smartphone (94%), le macchine fotografiche (69% e il tablet (45%)



I superpoteri sono la prerogativa che naturalmente tutti invidiano ai mitici personaggi. Il teletrasporto, come abbiamo visto, è il più ambito in assoluto, ma a molti piacerebbe anche avere il controllo del tempo, sia per potersi spostare all’interno delle varie epoche, sia per potersi fermare indefinitamente nella propria stagione preferita. Sarebbe bello anche saper comunicare in tutte le lingue possibili, oppure poter volare o ancora essere invisibili. Di seguito la classifica dei superpoteri più ambiti, con le relative percentuali.



1 - Teletrasporto: per viaggiare in tutto il mondo gratuitamente e per poter saltare da una destinazione all'altra in pochi secondi - 48%

2 - Viaggiare nel tempo: per vedere le attrazioni culturali proprio nel momento in cui sono stati costruite - 46%

3 - Multilingue: essere in grado di comprendere e utilizzare qualsiasi lingua fluentemente - 42%

4 - Controllo del tempo: vivere un intero anno in estate così da viaggiare per spiagge incredibili - 38%

5 - Saper volare: per saltare il viaggio in aereo e raggiungere direttamente qualsiasi destinazione lontana - 37%

6 - Immortalità: per visitare tutto il mondo e non perdersi niente - 33%

7 - Respirare sott'acqua: per vedere la vita sottomarina e viaggiare attraverso gli oceani - 21%

8 - Invisibilità: per prendere il sole nudi e non preoccuparsi degli altri - 18%

9 - Velocità: per essere in grado di andare via a proprio piacimento e scegliere qualsiasi destinazione all'ultimo minuto - 18%

10 - Visione notturna: per godere al massimo della vita by night di una grande città - 15%