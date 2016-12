New York: città regina dello shopping

É tempo di saldi ma dove andare per trovare le migliori occasioni? Senza ombra di dubbio a New York! La “Grande Mela” in questo periodo, infatti, non è solo la regina indiscussa dei saldi invernali - secondo un sondaggio indetto da TripAdvisor - ma anche delle promozioni viaggio: notti gratis in hotel, il due per uno nei teatri di Broadway, menu a prezzo contenuto (dai 24 ai 35 dollari) in circa 300 deliziosi ristorantini e poi tante e tante altre belle opportunità a basso costo. Che ne dite di passare qualche giorno nella città che non dorme mai?

fino al 29 febbraio 2012 propone diverse soluzioni per un soggiorno veramente conveniente a New York: notti omaggio e tariffe scontate in 120 hotel della città, proposte teatrali interessanti - due biglietti al prezzo di uno - per la Broadway (dal 17 gennaio al 4 febbraio) e la Off-Broadway Week (dal 30 gennaio al 12 febbraio). E ancora, per i buongustai torna, dal 16 gennaio al 10 febbraio (dal lunedì al venerdì, weekend esclusi), la NYC Restaurant Week. Menu a prezzo fisso (24 dollari a pranzo, 35 a cena) in oltre 300 ristoranti comprese le icone della ristorazione newyorkese come il 21 Club, sulla West 52nd Street.

foto Dal Web

E gli acquisti?

Se decidete di programmare un viaggio a New York proprio in questo periodo, probabilmente non rinuncerete a un po' di sano shopping. Non avrete che l'imbarazzo della scelta: dalle grandi marche e il lusso sfrenato delle famosissime Fifth Avenue e Madison Avenue nell'Upper East Side, ai grandi classici sulla Broadway, fino alle boutique dei designer emergenti di Soho. Griffe di tendenza al Meatpacking District, un tempo quartiere dei macelli e ora zona super cool della città, e imperdibile una sosta al Chelsea Market, vero e proprio paradiso alimentare dedicato ai golosi. Per gli amanti del vintage, tappe obbligate sono il Lower East Side e i negozietti di Brooklyn.

La classifica “nostrana”

Vi piacerebbe davvero tanto fare un salto a New York ma proprio non riuscite a trovare il tempo necessario per organizzare il viaggio? Non vi preoccupate perché il nostro Bel Paese, sempre secondo il sondaggio indetto da TripAdvisor, offre altre tre mete super convenienti per lo shopping. La prima è Roma con la sua bellissima via Condotti e a seguire Milano e Napoli, da via MonteNapoleone a via Chiaia. Buono shopping a tutti!