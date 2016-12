Le mete imperdibili per il 2012

La Top Ten

Uno. Panama. Le motivazioni? Innanzitutto per vedere l'originale assetto del suo famosissimo Canale, di cui è in progetto l'espansione entro il 2014, anno del suo 100°anniversario. E poi per godere di tutte le sue bellezze paesaggistiche, dall'arcipelagodi Bocas del Toro, al quartiere storico Casco Viejo, attualmente alla moda e ricco di gallerie, caffè, ristoranti e hotel. , fino ai suoi 3 primati: l'hotel Panamera, il primo Waldorf Astoria Hotel dell'America Latina, (apertura prevista per giugno 2012), il Trump Ocean Club, l'edificio più alto della Regione, e il BioMuseo del designer Frank Gehry.

Due. Helsinki, Finlandia. Il motivo principale è uno e si chiama design! Helsinki vanta infatti un famosissimo Design District, con 25 strade e quasi 200 aziende dedicate al tema, e due ristoranti arredati rigorosamente con elementi di puro design: l'elegante Chez Dominique e il nuovissimo Olo. La città inoltre è stata designata per il 2012 come World Design Capital. Un appunto: non lasciatevi sfuggire tutte le esibizioni musicali in programma presso l'Helsinki Music Center.

Tre. Birmania. Il Paese, per molti anni escluso dal circuito turistico per questioni prettamente politiche, finalmente riapre le porte ai visitatori, che potranno godere di rinomati tesori culturali, eleganti hotel e spettacolari spiagge deserte. Un consiglio: ricordatevi che i visti sono ancora necessari e che la maggior parte degli acquisti si fa in contanti!

Quattro. Londra. La capitale britannica è menzionata per tre eventi in particolare: i Giochi Olimpici, la celebrazione del Giubileo di diamante della Regina (60°anno di regno) e la riapertura del Charles Dickens Museum, avvenuta giusto in tempo per celebrare il 200° anno di nascita dell'autore. E ancora: la Warner Brothers Studio Tour aprirà gli studio di Harry Potter per tutti coloro che desiderano rivivere il film, e inoltre si prospetta un possibile ritorno in città dei Rolling Stones, che dovrebbero concludere a Londra il loro tour di concerti.

Cinque. Oakland, California. Da visitare per la sua nuova vita notturna, fatta di ristoranti e bar rigorosamente “on the beach”. Il Teatro storico Fox, riaperto nel 2009, ormai è uno dei locali più rinomati per la musica di tutta la Bay Area, sofisticati ristoranti si sono equipaggiati anche di cocktail-bar che offrono aperitivi di alto livello.

Sei. Tokyo. La città, dopo il disastro nucleare di Fukushima, ha accusato un duro colpo dal punto di vista turistico, ma il problema ha anche un risvolto positivo. La diminuzione del turismo ha infatti reso la città più accessibile e accogliente, ed è molto più facile prenotare last-minute stanze di hotel e ristoranti.