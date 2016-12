L'agenda di San Valentino

La festa degli innamorati si rinnova di anno in anno e la parola d'ordine è non essere banali. Puntare sul classico, con cena romantica e mazzo di fiori, non è mai sbagliato, ma per chi vuole sorprendere il partner non mancano gli spunti. Basta conoscere i gusti del proprio amante e munirsi di un pizzico d'audacia. Ecco alcune proposte.

Gli innamorati milanesi possono ammirare, la sera del 14 febbraio, le luci e il panorama notturno della loro città dal 39esimo piano di Palazzo Lombardia, nuova sede del Palazzo della Regione, dalle 19 alle 24. L'invito è del Governatore Roberto Formigoni, il quale dice: "Le luci della città sono uno spettacolo straordinario. Abbiamo deciso un'apertura straordinaria di questo trentanovesimo piano di Palazzo Lombardia destinata a tutti gli innamorati che vorranno venire a fare una visita per vedere dall'alto Milano e la Lombardia e dirsi di sì o a ridirsi di sì. Vi aspettiamo".

vasca degli squali dell'Acquario di Genova (informazioni Chi vuole una cornice "diversa" per una cena romantica può puntare su una romantica tavola a un passo dagli squali o, a seconda del gusto, "con delitto". La prima consiste nel prenotare un tavolo accanto alla(informazioni sul sito Internet della struttura) e cenare nella spettacolare compagnia delle grandi fiere degli abissi in uno scenario suggestivo e particolarissimo. La seconda, proposta da diversi locali in tutta Italia) invece, è una rappresentazione teatrale abbinata ad un pasto e tra una portata e l'altra, si assiste a scene in giallo che culminano con un delitto. Agli innamorati-spettatori viene quindi chiesto di collaborare alle indagini per identificare il colpevole, le modalità e il movente dell'omicidio.

Chi è in visita a, neve permettendo, può fare il giro romantico della Capitale, cenando sul "bus inglese". Altrimenti ci si può regalare una breve fuga d'amore sulla torre di un faro o in un resort subacqueo. Tra le varie esperienze adrenaliniche, ci sono i giri in pallone, in occasione din programma adil 13 e il 14 febbraio (per informazioni www.comune.aosta.it ), un lancio in tandem, per volare insieme con il paracadute da oltre 4.000 metri di altezza; o infine un week end fra rapide, praticando rafting. Non possono mancare le 'prove di guida', che prevedono giri in pista al comando delle principali auto da corsa o concedersi un giro sul 'per ammirare la natura e lo spettacolo offerto dalla stessa ferrovia, con locomotive e vagoni che ricordano un giocattolo e che evocano lo scenario dei sogni.