Casual Love Week: l'anti-San Valentino

foto Ufficio stampa Correlati Passione in motel

Se vi annoia il solo pensiero di una serata così “tradizionale”, se avete bandito il 14 febbraio dal vostro calendario o semplicemente siete dei tipi “mordi e fuggi”, sappiate che è c'è chi ha pensato proprio a voi. Tra il 17 e il 26 febbraio tenetevi pronti per la Casual Love Week: il nome già la dice lunga, il resto è tutto da provare di persona... San Valentino, si sa, è la festa degli innamorati, delle dichiarazioni e delle grandi promesse d'amore, del romanticismo, delle cene a lume di candela e di dolci baci scambiati davanti a un camino...Se vi annoia il solo pensiero di una serata così “tradizionale”, se avete bandito il 14 febbraio dal vostro calendario o semplicemente siete dei tipi “mordi e fuggi”, sappiate che è c'è chi ha pensato proprio a voi. Tra il 17 e il 26 febbraio tenetevi pronti per la: il nome già la dice lunga, il resto è tutto da provare di persona...

Sette giorni di “peccato”

L'idea è di C-Date, sito internet dedicato alle relazioni senza compromessi, che propone da Nord a Sud una serie di iniziative volte a favorire gli incontri “piccanti”, il tutto scoprendo angoli d'Italia poco conosciuti e con la possibilità di realizzare qualche fantasia erotica in location perfette per accendere la passione.

La Casual Love Week è in programma - non a caso - dal 17 al 26 febbraio, pochi giorni dopo la festa ufficiale degli innamorati. Già, perché il motto di questa iniziativa è “San Valentino non abita più qui!” e l'obiettivo è sdoganare le avventure puramente sessuali, rendendole piacevoli e divertenti. Una pratica, quella delle relazioni che non mirano a una storia duratura, ma che anzi cercano esclusivamente il piacere, che riguarda il 7% della popolazione italiana tra i 25 e i 60 anni. E che a quanto pare è in continua crescita...