Città romantiche: Verona in Love

"C'è un posto nel mondo dove chi soffre per amore lascia lettere per chiedere aiuto a Giulietta". Così il film "Letters to Juliet" (così come il romanzo Lettere a Giulietta di Lise e Ceil Friedman) presenta Verona, la città degli innamorati per antonomasia, di tutti i Giulietta e Romeo, dove realmente vengono recapitate centinaia di lettere appassionate ogni giorno indirizzate a Giulietta.

I luoghi simbolo del dramma dei due giovani amanti shakespeariani, la Casa Capuleti (un elegante palazzo del XIII secolo nella centralissima via Cappello riccamente arredata, che, nel cortile su cui si affaccia il leggendario balcone, espone un bronzo di Nereo Costantini, la statua di Giulietta) e la Tomba di Giulietta, sono visitabili al prezzo di 1 euro, mentre la Torre dei Lamberti, illuminata eccezionalmente di rosso, è aperta alle coppie pagando un solo biglietto. Sabato pomeriggio, alla casa di Giulietta, viene assegnato il “Premio Cara Giulietta 2012” alle più belle lettere d’amore scritte all’eroina shakespeariana da ogni parte del mondo, che poi saranno esposte in mostra permanente in piazza Erbe; per l’occasione il Club di Giulietta ha allestito ai Giardini di Pradaval la mostra “Giulietta. Cuore di Verona nel mondo”. Ogni ragazza che volesse immedesimarsi in “Giulietta per un giorno” potrebbe richiedere (a info@tourism.verona.it) una di quelle migliaia di lettere indirizzate a Giulietta alla quale rispondere con suggerimenti e comprensione: la risposta più “in love” si aggiudicherà un fine settimana per due da trascorrere a Verona.

Da piazza Bra a piazza dei Signori si incontrano i luoghi simbolo della manifestazione: il percorso sarà una romantica passeggiata illuminata da grandi cuori rossi e fiancheggiata dalle vetrine dei negozi decorate a tema; in piazza Signori un suggestivo mercato di bancarelle disposto a cuore dal titolo “Un cuore da scoprire” diventa il “ring” speciale per scambiarsi il bacio collettivo lungo un minuto sotto una pioggia di coriandoli rossi e argento; tanti innamorati fortunati che troveranno i coriandoli rosa potranno brindare al loro amore con una bottiglia di vino Bardolino Chiaretto, che avrà un’etichetta speciale dedicata alla manifestazione. Nel Cortile Mercato Vecchio una bacheca raccoglie invece le dediche d’amore (la migliore sarà premiata), mentre per chi intende promettere amore eterno può farsi realizzare la pergamena con il “sigillo d’amore” in ceralacca, e fare un giro nelle sale del Palazzo della Ragione alla mostra degli sposi “Sposami a Verona”.