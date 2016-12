Fuga d'amore in ostello

Chi ha detto che per vivere qualche momento romantico insieme al partner c'è bisogno di spendere un capitale? A dimostrare il contrario ci ha pensato, uno tra i migliori portali specializzati nella prenotazione di ostelli e alloggi low-cost del mondo, che per la festa di San Valentino ha stilato un elenco dei più romantici ostelli di tutto il mondo. Eccone 5, tutti in Europa e tutti con prezzi estremamente convenienti: non resta che scegliere la persona giusta con cui andarci!

Il Room Deluxe Hostel (via Instituto Obrero 20) di Valencia, è una vera e propria istituzione per chi ama uno stile tradizionale e “meditativo”. L'ostello infatti dispone di 28 stanze matrimoniali ognuna delle quali è stata arredata con uno stile particolarissimo (ma sempre legato alla tradizione spagnola) e rilassante. Qui, tra una stanza ispirata al Flamenco e una che fa di tutto per ricordare un tempio buddista, sicuramente troverete quella che meglio interpreta il vostro amore! Costi stanze da 13.75 euro a 19.50.

A Lisbona , il Dreams Guesthouse (via Rodrigo da Fonseca, 29) è senza ombra di dubbio il più romantico tra gli ostelli presenti in città. Famoso per la sua affascinante atmosfera e per la sua modesta grandezza, sinonimo di privacy, è pronto a farvi vivere al meglio il vostro sogno d'amore. Costi stanze: da 15 euro ad un massimo di 25.

foto Ufficio stampa

Paesi Bassi

Nella romantica e provocante Amsterdam, l'ostello Cocomama (via Westeinde, 18) è ideale per esaudire il vostro desiderio di intimità. La struttura infatti non accetta prenotazioni per gruppi che superino le 5 persone, in modo da garantire la massima tranquillità. Una curiosità “maliziosa”: lo sapevate che l'ostello in questione una volta era la seda di uno dei più rinomati bordelli della città? Eccitante, no? Costi stanze: da 26 euro a 29 (tariffe scontata)

Repubblica Ceca

Se invece avete scelto Praga come meta del vostro viaggio d'amore, allora il vostro nido ideale è il St Christopher the Mosai House. L'ostello è noto per la sua atmosfera da sogno ma anche per la sua posizione invidiabile nel centro della città. La struttura infatti è situata a pochi passo dalla più famosa piazza della città. Le motivazioni per scegliere l'ostello non vi bastano? Bene, ve ne diamo altre tre: un modernissimo lounge bar interno alla struttura, un ottimo ristorante e un bellissimo giardino Zen perfetto per le coppie che vogliono ritrovare un po' di serenità!