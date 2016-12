Un tour con cinque tappe afrodisiache...

foto Ufficio stampa Correlati Diamante, la patria del peperoncino

Una sosta "proibita" in motel Piatti squisiti, stuzzicanti ricchi di profumi e di ingredienti miracolosi per sedurre il vostro partner e prenderlo per la gola attraverso un vero e proprio tour afrodisiaco... Realtà o mera immaginazione? Le virtù dei cibi "della passione" sono osannate fin dall'antichità da diversi popoli e culture: dai Greci che consigliavano per esaltare lo stimolo sessuale cipolle, tartufi e miele, fino agli orientali che assicuravano ottime prestazioni con l'uso (deprecabile) di corni di rinoceronte e di pinne di pescecane. Un mix di odori, sapori, sensualità, un po' di complicità e la giusta atmosfera: ecco per voi 5 ingredienti da assaporare in giro per l'Italia.

Tutti a Perugia nell'Hotel di cioccolato Perugia dove vi attende il primo albergo al mondo dedicato al cioccolato, elemento ricco di feniletilamina - uno stimolante che dà un senso di benessere e di eccitazione - e di teobromina, una sostanza correlata alla caffeina. Una combinazione perfetta che secondo i ricercatori potrebbe contenere i segreti della passione e fare impennare la libido. Ma fate attenzione, meglio il fondente rispetto a quello bianco e al latte, che essendo pieno di grassi e zuccheri potrebbe avere un effetto contrario. Se volete organizzare un fine settimana all'insegna di una vera e propria full immersion nel cibo degli Dei, partite allora perdove vi attende il primo albergo al mondo dedicato al cioccolato, elemento ricco di feniletilamina - uno stimolante che dà un senso di benessere e di eccitazione - e di teobromina, una sostanza correlata alla caffeina. Una combinazione perfetta che secondo i ricercatori potrebbe contenere i segreti della passione e fare impennare la libido. Ma fate attenzione, meglio il fondente rispetto a quello bianco e al latte, che essendo pieno di grassi e zuccheri potrebbe avere un effetto contrario. 'Etruscan Chocohotel - dal chocostore alle 94 camere (distribuite su tre insoliti piani: Piano al Latte, Piano Gianduia e Piano Fondente) corredate con chocoscrivanie, fino al ristorante che propone il menù Tutto Cacao - tutto preannuncia a golose emozioni. All- dal chocostore alle 94 camere (distribuite su tre insoliti piani: Piano al Latte, Piano Gianduia e Piano Fondente) corredate con chocoscrivanie, fino al ristorante che propone i- tutto preannuncia a golose emozioni. Dopo il tortino di ricotta con gocce di cacao e gli straccetti di coniglio e pistacchi in fusione di cioccolato, è molto probabile che il vostro partner non riuscirà più a resistervi.

foto Dal Web Ostriche mon amour Tra i cibi consigliati dalla scienza e la tradizione popolare, per una notte da ricordare, non potevano mancare certamente le ostriche. Piatto preferito dal più grande seduttore di tutti i tempi, l’instancabile Giacomo Casanova, il termine “afrodisiaco” deriva dal mito greco di Afrodite, Dea dell’amore, la quale uscì dal mare dentro una conchiglia d’ostrica. Tra leggenda e un pizzico di realtà, la cosa certa che le ostriche sono ricche di zinco (regola i livelli di testosterone), proteine, ferro e fosforo. Il consiglio è quindi quello di passare una piacevole serata a base di ostriche e champagne... Milano: Ostriche e vino, un delizioso bistrot in stile francese. Se cercate un posto speciale provate a passare nella prima ostricheria di, un delizioso bistrot in stile francese. Genova, invece, al ristornate Indarsena, potrete gustare una cena informale (tanto che il locale è definito l'ostricheria in jeans), con una insolita visione della città. , invece, al ristornate, potrete gustare una cena informale (tanto che il locale è definito l'ostricheria in jeans), con una insolita visione della città.

Vino e... Il vino si sa (meglio rosso che bianco) bevuto in quantità moderata disinibisce e stimola i sensi. Perché non partecipare allora a un corso di degustazione per carpirne tutti i segreti e imparare così a chiudere gli occhi e scegliere col naso? Villa Orso Grigio di Ronzone (TN) potrete partecipare a un week end tra botti e vigneti: un corso di degustazione durante il quale andrete a far visite alle più famose e rinomate cantine della regione, il tutto in una struttura intima che vi farà sentire come a casa vostra. Abbiamo scelto tre tappe per scoprire la ricchezza enologica del Trentino . Adi(TN) potrete partecipare a un week end tra botti e vigneti: undurante il quale andrete a far visite alle più famose e rinomate cantine della regione, il tutto in una struttura intima che vi farà sentire come a casa vostra. Bolzano e Merano potete poi effettuare un'altra sosta, imperdibile per tutti gli appassionati. Uscendo infatti allo svincolo di Prissiano e salendo sulle colline fino al castello di Katzenzungen, troverete la vite - pare - più antica del mondo con i suoi 600 anni di età: ogni anno produce fino a 800 chilogrammi di uva, che fruttano ai suoi proprietari circa 500 litri di vino bianco venduti imbottigliati con tanto di pergamena numerata certificata. Trapotete poi effettuare un'altra sosta, imperdibile per tutti gli appassionati. Uscendo infatti allo svincolo die salendo sulle colline fino al, troverete la vite - pare - più antica del mondo con i suoi 600 anni di età: ogni anno produce fino a 800 chilogrammi di uva, che fruttano ai suoi proprietari circa 500 litri di vino bianco venduti imbottigliati con tanto di pergamena numerata certificata.

foto Dal Web L'adrenalina che accende il palato Il peperoncino contiene capsaicina, una sostanza chimica che stimola le terminazioni nervose provocando il rilascio di adrenalina. Una volta sopportato il “leggero” bruciore di gola iniziale, tra una botta di energia e la liberazione di endorfine il resto vien da sé... Diamante) ad assaggiare i mille modi con cui può essere cucinato, sazierà i piacere della vostra gola. Una specialità della cucina tipica calabrese, senza esagerare si dice che se i calabresi potessero metterebbero il peperoncino anche nel caffè... e pare che qualcuno lo abbia anche fatto. Dall’aroma forte e d’intenso, soprannominato “diavulillo” qualche giorno da queste parti (passate a) ad assaggiare i mille modi con cui può essere cucinato, sazierà i piacere della vostra gola. Da gustare infatti sotto forma di salse o in polvere, aggiunto come condimento nella preparazione di gustosi piatti, o ancora morso a crudo per chi non riesce proprio a fare a meno di quell’insaziabile voglia di piccante, la scelta certo non mancherà... Come dire: un pizzico di peperoncino al giorno, toglie l'amante di torno!