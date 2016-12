L'amore va in vacanza... alle Bahamas

Ho scritto Harbour sulla sabbia rosa

Un vero paradiso anche, a dieci minuti di barca da Eleuthera, che vanta una spiaggia rosa lunga cinque chilometri e abitazioni in stile vittoriano. È il luogo ideale per la vela, ma anche per lo shopping. Lesono molto frequentate dai proprietari di yacht e di barche a vela, sia per gli attracchi ben organizzati sia per la bellezza del mare. Chi vuole praticare la pesca d’altura, andando alla cattura di squali o del famoso marlin come nedi Ernest Hemingway sorseggiando nell’attesa una buona Kalik, la famosa birra delle Bahamas, può fare rotta verso le isole Exuma, ben attrezzate per questo tipo di sport.