Ponti famosi: ecco i più affascinanti del mondo

PONTE DI BROOKLYN - NEW YORK – USA - E’ probabilmente il ponte più famoso del mondo e uno dei simboli più amati della Grande Mela. Costruito nel 1883, è il primo ponte realizzato in acciaio e ha rappresentato per lungo tempo il ponte sospeso più grande al mondo. Attraversa il fiume East River, collegando l'isola di Manhattan e il quartiere di Brooklyn.



GOLDEN GATE - SAN FRANCISCO – USA - Anche in questo casi si tratta di un ponte celeberrimo con il suo caratteristico colore arancione, una tonalità particolare chiamata "arancione internazionale". Sovrasta lo stretto del Golden Gate che collega l'Oceano Pacifico con la Baia di San Francisco. La sua costruzione è stata iniziata il 5 gennaio 1933 e completata nell'aprile del 1937. Il Golden Gate è il ponte più fotografato del mondo.



TOWER BRIDGE – LONDRA – GRAN BRETAGNA - Un altro monumento di grande impatto iconico e tappa obbligata per tutti i turisti in visita alla capitale britannica. Il suo nome deriva dal fatto che collega il distretto di Southwark alla Torre di Londra, un'antica costruzione in cui un tempo venivano rinchiusi e giustiziati i prigionieri. E' un ponte mobile e la sua costruzione è relativamente recente: iniziata nel 1886, è stata completata nel 1894.



PONTE CARLO - PRAGA - REPUBBLICA CECA - Questo storico ponte in pietra sulla Moldava collega la Città Vecchia al quartiere di Malá Strana, a Praga ed è uno dei più celebri monumenti della Repubblica Ceca. Misura 515 metri di lunghezza e 10 metri di larghezza ed è sempre brulicane di turisti, artisti di strada, musicisti e venditori di souvenir.



PONTE VECCHIO – FIRENZE – ITALIA - Il Ponte Vecchio è uno dei simboli della città di Firenze ed uno dei ponti più celebri e romantici del mondo. Attraversa il fiume Arno nel suo punto più stretto, dove in tempi antichi esisteva un guado. Il passaggio è fiancheggiato da due file di botteghe artigiane, ricavate in antichi portici poi chiusi, meta di grande attrazione per i turisti.



PONTE BANPO – SEUL – COREA DEL SUD - Non è solo una importante via di collegamento sul fiume Han, ma è un vero luogo magico: i due lati del ponte sono percorsi da una fontana (la più lunga del mondo con i suoi 1140 metri di estensione), che di notte vengono illuminati da giochi di luce molto suggestivi.



SERI WAWASAN BRIDGE - PUTRAJAYA – MALESIA - Questo futuristico ponte strallato ha forma asimmetrica, con un pilone inclinato in avanti che gli conferisce l'aspetto di un veliero. Un effetto che risulta ancor più accentuato grazie all'illuminazione notturna. Il ponte attraversa il Putrajaya Lake, un lago artificiale realizzato per fornire un raffreddamento naturale alla città



ANZAC BRIDGE – SYDNEY – AUSTRALIA - L'Anzac Bridge è un futuristico ponte sospeso a otto corsie che attraversa Johnstons Bay, nei pressi del quartiere centrale degli affari di Sydney, in Australia. E' stato aperto al traffico il 3 dicembre 1995.



HELIX BRIDGE – SINGAPORE - Insignito di svariati premi per il suo particolarissimo design, questo ponte ricorda con la sua forma la struttura elicoidale del DNA. Il momento migliore per visitarlo è di notte, grazie alla sapiente disposizione delle luci, che ne mettono in risalto la struttura.



KINTAI BRIDGE - IWAKUNI - GIAPPONE - E' un ponte storico ad arco, costruito in legno nel 1673. Il ponte attraversa il fiume Nishiki con una serie di cinque archi. Si trova all'interno del Parco Kikkou, una destinazione molto amata dai turisti e soprattuto durante la stagione della fioritura dei ciliegi.