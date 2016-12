I dieci "Parchi più belli d'Italia"

foto Ufficio stampa Correlati Ville e giardini d'Italia

Finalmente è arrivata la primavera e i parchi e giardini d'Italia stanno iniziando a dare il meglio di loro stessi. Un ottimo periodo per tutti gli appassionati di verde, ma anche una buona occasione per conoscere meglio il patrimonio paesaggistico italiano. E, se non sapete da dove cominciare nella vostra conoscenza paesaggistica, affidatevi al portale www.ilparcopiubello.it. Quest'anno, infatti, il concorso "Il parco più bello", l’unico premio in Italia del settore - festeggia il suo primo decennale, inaugurando una guida online ai Parchi più belli d'Italia. E, in base ai dieci finalisti selezionati tra gli oltre 550 parchi in gara, il network ha creato anche un percorso a tappe attraverso la nostra Penisola. Un modo tutto green per scoprire le eccellenze del nostro patrimonio paesaggistico e architettonico