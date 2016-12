A Merano per la riapertura dei Giardini di Sissi

Premiati nel 2005 come “Parco più Bello d'Italia" e inseriti nel 2006 tra i dieci parchi migliori d'Europa, i Giardini di Sissi di Merano sono la meta turistica più amata dell'Alto Adige e rappresentano un'attrazione unica a livello mondiale, grazie al connubio tra natura, cultura e arte. Quest'anno la riapertura primaverile dei Giardini avviene il 1° di aprile, data in cui viene inaugurata anche la mostra “Radici, tuberi & Co. – Il prodigioso mondo invisibile”.

si estendono per 12 ettari intorno al Castel Trauttmansdorff - la signorile residenza di villeggiatura dell'imperatrice - e sono divisi in quattro aree tematiche: i Boschi del mondo, i Giardini del sole, i Giardini acquatici e terrazzati e i Paesaggi dell'Alto Adige. Quattro diversi ecosistemi, per un totale di oltre 80 ambienti botanici, che hanno la capacità di trasmettere al visitatore attento la sensazione di trovarsi realmente nei diversi luoghi riprodotti. Inoltre, partendo dai Giardini, è possibile anche percorrere il Sentiero di Sissi, un piacevole percorso che collega Trauttmansdorff al cuore di Merano e che tocca diverse dimore storiche, parchi e altre località legati al soggiorno dell’Imperatrice in questa terra. Qualche informazione da sapere: il Castel Trauttmansdorff ospita un divertente "museo vivo": il, il primo museo dell’arco alpino dedicato esclusivamente alla storia del turismo. Si tratta di venti sale allestite come una scenografia vivente, ideate per documentare la storia del turismo altoatesino. Sempre all’interno del museo è presente un'esposizione permanente di oggetti originali dell'epoca di Sissi.

foto Ufficio stampa

Una mostra che profuma di primavera

Il 1° di aprile viene inaugurata anche la mostra “Radici, tuberi & Co. - Il prodigioso mondo invisibile”, con sede nella rimessa e in varie location del parco. La mostra, interattiva e multisensoriale, conduce i visitatori alla scoperta dei segreti dei tuberi e delle radici, presentati attraverso aneddoti storici sorprendenti. In programma nei prossimi mesi anche tre emozionanti appuntamenti e l'incontro con prestigiosi relatori locali e internazionali: in primavera Gesine Wischmann, nota esperta in materia di ginseng e fondatrice dell'azienda farmaceutica forse più piccola della Germania, terrà la conferenza "La radice dal corpo umano"; in estate, nell'ambito di un divertente workshop, sarà possibile conoscere e approfondire alcune tematiche relative a "Radici e colori"; in autunno il famoso castellano altoatesino Siegfried de Rachewiltz presenterà i suoi pensieri su rape e patate nella cultura tirolese. Per restare in tema, anche il ristorante Schlossgarten, che si trova all'interno del Giardino, delizierà gli ospiti con un menù appropriato, il “Menù delle radici”.