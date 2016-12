Alto Adige, i masi e la vacanza supernaturale

Il Gallo Rosso è un'associazione che riunisce ben 1600 agriturismi dell' Alto Adige : suddivisi in 13 categorie . Ci sono, ad esempio, masi per famiglie, per ciclisti, strutture con coltivazioni biologicche, per persone allergiche, masi "benessere", per appassionati di cavalli, per diversamente abili, per escursionisti, strutture storiche, masi vinicoli, Kneipp, o ancora di alta montagna e CasaClima.

Le vacanze in un maso agrituristico altoatesino sono un'esperienza senza dubbio diversa rispetto ai soggiorni convenzionali, ideale per chi apprezza l'atmosfera famigliare, la tranquillità, la bellezza e la bontà delle cose semplici e genuine, come la colazione preparata dalla contadina con i prodotti freschi e gustosi propri del maso, da gustare nella stube o nel proprio appartamento. L'associazione Gallo Rosso impegna i suoi soci a proporre e garantire a tutti i turisti, la tipica ospitalità del contadino altoatesino, la cultura e le tradizioni secolari di questo mondo affascinante, fatto di fatica e di tanto calore umano, di saggezza, di amore e rispetto per la natura, di umiltà ma anche di grande dignità. Ecco di seguito, tra le tredici già citate, tre tipologie di agriturismi Gallo Rosso.



Masi benessere - Lasciatevi viziare con tonificanti bagni di fieno o di latte, con massaggi e maschere di bellezza e ritrovate il benessere con cure disintossicanti, settimane del digiuno, cure dell'uva, cure idroterapiche Kneipp o con piacevoli esercizi di rilassamento. Gustate la ricca gamma dei prodotti naturali del maso: frutta, verdura, burro, marmellata, miele, formaggio. Su effetti o possibili effetti collaterali potete ricevere informazioni presso i masi della salute altoatesini, oppure rivolgendovi direttamente ai contadini del maso stesso.



Masi biologici - Amate la natura? Vivete consapevolmente la vostra vita, o è da molto che vorreste iniziare a farlo? Mangiare per voi è soprattutto un piacere? Sì? Allora non vi resta che venire in Alto Adige per una vacanza in un maso biologico. Qui è la natura a dare il tono: all'aperto, nel mezzo di un incantevole paesaggio montano e in casa, nell'accogliente atmosfera del maso. E qui gustate salute con ogni boccone, sorseggiate linfa vitale e assorbite benessere con ogni respiro.



Masi vinicoli - Che si tratti di un Gewürztraminer, di una Schiava o di un Lagrein, di un vino dal tono aromatico o dalla gradevole nota asprigna, di corpo leggero o piuttosto marcato: in uno dei tipici masi vinicoli dell'Alto Adige, conoscitori e amanti del buon vino trovano senz'altro ciò che riesce a soddisfarli. Nelle belle botti di legno delle vecchie cantine il nobile succo delle uve mature e si affina, testimone di un'antichissima tradizione contadina ed espressione dell'accoglienza altoatesina. Entrate anche voi nel ricco mondo del vino. Osservate il viticoltore durante la vendemmia e nell'impegnativo lavoro della vinificazione. Parlate con lo specialista delle caratteristiche e dei pregi del gustoso "elisir di lunga vita", o ripercorrete semplicemente i vari momenti e le impressioni di una bella giornata gustando un buon bicchiere di vino della casa.



Maggiori informazioni: www.gallorosso.it