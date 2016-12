Perugia: il cioccolato diventa social

#ConChi? è in effetti il claim scelto per l'edizione 2016 della golosa kermesse perugina: gli si accompagna un visual in cui è raffigurata una mano femminile che impugna un bastone da selfie, la dove il cellulare è sostituto ovviamente da una tavoletta di cioccolato. Tutto ciò è un invito a chiare lettere a partecipare a Eurochocolate con la propria compagnia preferita, dedicare ai momenti più piacevoli uno scatto “ciocolatoso” e poi condividerlo con i propri amici e followers. La cornice ideale per lo scatto perfetto è offerta dall’istallazione, collocata in piazza IV Novembre, che propone un maxi selfie stick lungo 7 metri che regge una tavoletta realizzata con 6.000 kg di cioccolato: l’opera può essere utilizzata dai visitatori come sfondo ideale per un selfie goloso. L'edizione 2016 del Festival internazionale del cioccolato è patrocinata da Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia e Camera di Commercio di Perugia, e vede confermati anche gli altri principali sponsor del settore cioccolatiero.



I visitatori hanno a disposizione una nutrita serie di eventi di golosità e di spettacolo che animano tutte le principali strade e piazze del centro storico. Il Chocolate Show, tutti i giorni il centro dalle 9 alle 20 (il sabato dalle 9 alle 23), è un grandissimo e assortito emporio del cioccolato con oltre 6.000 referenze di prodotti, presentati da più di cento firme del dolciario, artigianale e industriale, italiano e internazionale. Tra le diverse proposte, si confermano anche quest’anno gli spazi dedicati al Gluten Free e Vegan Chocolate, con un’ampia scelta di prodotti biologici e senza glutine. Non manca naturalmente uno spazio dedicato al cioccolato equo e solidale con un ricco assortimento di proposte fair trade nell’area Equochocolate.



Tra le delizie da non perdere ci sono i gadget golosi della linea “Costruttori di dolcezze”, tutti improntati al social e alla condivisione, il relax della Spalm Beach e della Chocofarm, l’esclusiva area benessere dedicata alla cura del viso e del corpo con dolci trattamenti a base cioccolato, le simpatiche slot machines personalizzate con le praline del brand: gianduiotto, cremino, gemma e nocciolato per chi vuole tentare la fortuna in dolcezza. Chi non disegna un momento di riflessione più “serio” sul tema del cioccolato può partecipare a uno dei convegni in programma, ad esempio sule proprietà benefiche del cacao, oppure visitare le aree di approfondimento dedicate ai Paesi produttori.



Nella suggestiva sala Cannoniera della Rocca Paolina è possibile visitare la Boutique del cioccolato e l’area Internazionale, con una raffinata selezione per i palati più esigenti, con firme provenienti da Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Polonia, Regno Unito, Spagna e Svizzera. Sempre all’interno della Rocca Paolina sono ospitati gli eventi dedicati ai bambini, con incontri sul mondo del cacao e del cioccolato dedicato ai più piccoli per imparare e gustare golosi assaggi. Ritorna anche il tradizionale e amatissimo appuntamento con le Sculture di Cioccolato by Perugina: domenica 16 ottobre dalle 10 alle 18 nel centro storico di Perugia il pubblico può assistere alla magica trasformazione “live” di quattro blocchi di cioccolato da undici quintali in vere e proprie opere d'arte sotto le abili mani di abili scultori.



Confermata anche quest’anno la ChocoCard, la carta servizi di Eurochocolate acquistabile al costo di 6 euro, con la quale si ha diritto a golosi omaggi e sconti sull'acquisto di prodotti negli stand della manifestazione o negli esercizi pubblici della città aderenti all'iniziativa. Tra gli omaggi di Choco Card cìè anche il ChocoSelfie, selfie stick con una tavoletta di cioccolato da 100 grammi firmato “Costruttori di Dolcezze”, simbolo dell'edizione 2016. La ChocoCard, inoltre, dà diritto a sconti e promozioni.



Tra le novità di questa edizione spiccano il l“De Bondt - cioccolato originale”, laboratorio artigianale di Paul e Cecilia de Bondt che viene inaugurato proprio in occasione di Eurochocolate ed è visitabile in anteprima. Inoltre, attraverso degustazioni, shoowcooking e assaggi i Maîtres Chocolatiers Lindt introducono il pubblico a una vera full immersion nel mondo del cioccolato, capace di coinvolgere tutti i sensi. La location di questa coinvolgente esperienza è il Teatro del Pavone.



Domenica 22 ottobre alle ore 11, in Piazza IV Novembre si festeggiano i 70 anni dalla Fondazione di Icam, storica azienda cioccolatiera italiana, con spazi dedicati e con la finalissima di un grande concorso dedicato ai professionisti pasticceri e cioccolatieri, impegnati nella realizzazione di una grande torta celebrativa. Eurochocolate è l’occasione per la valutazione e la premiazione dei cinque finalisti ad opera del giudice d’eccezione Ernst Knam,



La Casa del Cioccolato Perugina, presso lo Stabilimento Nestlé Perugina San Sisto offre tutti i giorni dalle 9 alle 17.30 un grande viaggio all’insegna del cioccolato tra storia, tecnologia e creatività, lungo un percorso di visita guidata e di originali iniziative.



Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria su www.eurochocolate.com.